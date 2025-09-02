Mercedes 'de F1' custa R$ 1,7 mi, é rápido e não tem medo de curvas

816 cv de potência, tecnologia de F1, 0 a 100 em 2,8 segundos e R$ 1,7 milhão de reais. Este é um pequeno resumo do novo Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupé. O nome é grande porque a missão também é gigantesca: encarar o Porsche 911 Turbo S.
Antes de detalhar como o AMG GT chegou nesses números, vamos falar um pouco do visual. O novo cupê ainda mantém as mesmas características do anterior, com um capô longo e uma traseira mais curta. Na frente um desenho limpo, mas ao mesmo tempo bem esportivo.
Os faróis foram atualizados e agora trazem essas três linhas aqui do DRL, grade característica dos AMG com elementos verticais e, claro, a estrela da Mercedes bem no centro. O para-choque, por sua vez, não tem penduricalhos aerodinâmicos (isso vai ficar para a versão Black Series), mas tem finas entradas de ar nas extremidades.
Na lateral dá para perceber o capô longo, os balanços curtos e os 2,70 metros de entre-eixos - tamanho igual a de um Toyota Corolla, por exemplo. Dá para ver também os arcos de rodas volumosos, os famosos ombros largos. Falando em rodas, elas são de liga leve e de 21 polegadas.
Atrás, destaque para as lanternas horizontais com três elementos e interligadas por um fino friso preto. O porta-malas é do tamanho do de um Fiat Mobi: 203 litros. Na traseira há também um aerofólio traseiro, que pode assumir cinco posições, ângulos automaticamente em velocidades acima de 80 km/h. Seja para dar mais estabilidade na condução ou reduzir a resistência do ar e melhorar a aerodinâmica.
O para-choque ainda esconde a tampa do bocal de carregamento da bateria de 6,1 kWh - que fornece apenas 13 km de autonomia no modo elétrico. Afinal, estamos falando ainda de um híbrido plug-in. Na parte inferior, fica o difusor e as belíssimas saídas de escapamento, duas de cada lado.
Sob o capô, nada do 2.0 do C63 S. É um V8 4.0 biturbo híbrido plug-in, com toda a expertise das pistas. Mas aqui a eletrificação é sinônimo de esportividade e não de consumo de combustível. A parte a combustão contribui com nada menos que 612 cv e 86,7 kgfm. Já o motor elétrico instalado no eixo traseiro despeja mais 204 cv e 32,6 kgfm de torque. O resultado é um carro de 816 cv e o torque total que pode chegar a mais de 140 kgfm.
Com tração integral e câmbio automático de nove marchas, este cupê aqui vai de 0 a 100 em rapidíssimos 2,8 segundos - 0,1 a menos que o 911 Turbo S (997.1). A velocidade máxima é de 320 km/h. E vale lembrar que o esportivo pesa mais de 2 toneladas.
Dentro, dá para perceber logo de cara que o espaço aumentou. O AMG GT anterior era meio claustrofóbico. Mas os destaques ficam para o painel de instrumentos digital com tela de 12,2 polegadas que você pode configurar com diversas interfaces.
E, claro, a gigante central multimídia, a MBUX, com tela vertical de 11,9 polegadas que controla as principais funções do carro: tem os modos de condução e também 64 cores para brincar com a iluminação da cabine, além de integração com smartphones, entradas USB-Cs, navegação com realidade aumentada e som assinado pela Burmester.
230 km/h!
Toda essa teoria foi colocada na prática em apenas duas voltas no Circuito Panamericano, no interior de São Paulo. E o AMG GT 63 S E Performance Coupé não decepcionou.
Chama atenção como a dianteira aponta e o esportivo contorna fácil. O eixo traseiro direcional, que esterça até 2,5º em direção contrária às rodas dianteiras em baixas velocidades, faz o AMG GT engolir as curvas.
E o melhor: sem sustos, toda hora avisando para onde está indo. A direção, talvez, não seja tão direta quanto eu gostaria ou esperaria, mas a mudanças de direção são balísticas.
Vem a reta, e o GT passa dos 230 km/h. Mesmo após várias voltas os freios não mostram nenhuma fadiga e ancoram o cupê. A primeira e curta impressão dessa nova geração é que o AMG GT parece ser um carro mais dócil que o antecessor, apesar da potência extra.
Longe de chegar ao limite do GT, passo um pouco da curva, perco a tangência, mas o esportivo entra como se nada tivesse acontecido. A última curva do circuito precisa de paciência, pois tem raio longo e demanda certa cautela de quem vai atrás do volante para não acelerar antes, espalhar e perder tempo.
Depois, pé embaixo e o V8 urra, gutural, porém menos demoníaco ou diabólico como outrora. É: o AMG GT 63 S E Performance não tem apenas o nome grande, mas ótimas credenciais para encarar o Porsche 911.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.