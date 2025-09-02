Mercedes 'de F1' custa R$ 1,7 mi, é rápido e não tem medo de curvas

Na lateral dá para perceber o capô longo, os balanços curtos e os 2,70 metros de entre-eixos - tamanho igual a de um Toyota Corolla, por exemplo. Dá para ver também os arcos de rodas volumosos, os famosos ombros largos. Falando em rodas, elas são de liga leve e de 21 polegadas.

Atrás, destaque para as lanternas horizontais com três elementos e interligadas por um fino friso preto. O porta-malas é do tamanho do de um Fiat Mobi: 203 litros. Na traseira há também um aerofólio traseiro, que pode assumir cinco posições, ângulos automaticamente em velocidades acima de 80 km/h. Seja para dar mais estabilidade na condução ou reduzir a resistência do ar e melhorar a aerodinâmica.

O para-choque ainda esconde a tampa do bocal de carregamento da bateria de 6,1 kWh - que fornece apenas 13 km de autonomia no modo elétrico. Afinal, estamos falando ainda de um híbrido plug-in. Na parte inferior, fica o difusor e as belíssimas saídas de escapamento, duas de cada lado.

Sob o capô, nada do 2.0 do C63 S. É um V8 4.0 biturbo híbrido plug-in, com toda a expertise das pistas. Mas aqui a eletrificação é sinônimo de esportividade e não de consumo de combustível. A parte a combustão contribui com nada menos que 612 cv e 86,7 kgfm. Já o motor elétrico instalado no eixo traseiro despeja mais 204 cv e 32,6 kgfm de torque. O resultado é um carro de 816 cv e o torque total que pode chegar a mais de 140 kgfm.

Com tração integral e câmbio automático de nove marchas, este cupê aqui vai de 0 a 100 em rapidíssimos 2,8 segundos - 0,1 a menos que o 911 Turbo S (997.1). A velocidade máxima é de 320 km/h. E vale lembrar que o esportivo pesa mais de 2 toneladas.