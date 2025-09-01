Ram Rampage ganha série especial em parceria com NFL; veja preço e detalhes

A Ram começa a vender na segunda quinzena de outubro a Rampage NFL Edition, série especial da picape compacta concebida com a maior liga de futebol americano do mundo - que, nesta temporada, terá partidas exibidas no Brasil pelo canal SporTV e, na próxima sexta-feira (5), irá promover na capital paulista a partida entre as equipes Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.

Baseada na versão esportiva R/T, a Rampage NFL Edition chega com produção limitada a 300 unidades, das quais 90 virão na cor Prata Billet e as demais 210, na tonalidade Branco Pérola,

Com preço sugerido de R$ 275.690, a novidade se diferencia da Rampage R/T convencional (R$ 269.690) por aspectos visuais como o escudo da NFL aplicado nas faixas do capô e nas laterais da caçamba, onde normalmente fica o emblema R/T.