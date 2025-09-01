Ram Rampage ganha série especial em parceria com NFL; veja preço e detalhes
A Ram começa a vender na segunda quinzena de outubro a Rampage NFL Edition, série especial da picape compacta concebida com a maior liga de futebol americano do mundo - que, nesta temporada, terá partidas exibidas no Brasil pelo canal SporTV e, na próxima sexta-feira (5), irá promover na capital paulista a partida entre as equipes Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.
Baseada na versão esportiva R/T, a Rampage NFL Edition chega com produção limitada a 300 unidades, das quais 90 virão na cor Prata Billet e as demais 210, na tonalidade Branco Pérola,
Com preço sugerido de R$ 275.690, a novidade se diferencia da Rampage R/T convencional (R$ 269.690) por aspectos visuais como o escudo da NFL aplicado nas faixas do capô e nas laterais da caçamba, onde normalmente fica o emblema R/T.
Além disso, o escudo aparece nas portas, ao lado da inscrição Rampage. Por dentro, é inserido por meio de bordados no encosto dos bancos dianteiros. Para completar, a edição limitada conta com pedaleiras de alumínio e escapamento esportivo com duas ponteiras com acabamento preto brilhante, assim como as maçanetas.
Como a Rampage R/T padrão, o lançamento vem equipado com motor 2.0 turbo Hurricane com 270 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, gerenciado pela transmissão automática de oito marchas. A tração é integral por demanda e a suspensão é esportiva, mais baixa e rígida ante as versões turbodiesel da picape.
A Ram informa aceleração de zero em 6,9 segundos e velocidade máxima de 220 km/h.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.