Consome mais? É mais caro? Dez mitos e verdades sobre o câmbio automático

1) "Consome mais combustível": mito!

Os câmbios automáticos possuem eficiência muito maior do que há alguns anos, com trocas mais rápidas e melhor aproveitamento da curva de torque. É fato que no passado esse tipo de transmissão fazia o motor trabalhar sob regimes muito altos, o que consequentemente aumentava o consumo. Porém, os atuais têm um dispositivo chamado embreagem de bloqueio, que ajuda a manter os giros baixos em marchas reduzidas. Adicionalmente, houve aumento no número de marchas, o que contribui para manter as rotações em patamar sempre próximo do ideal.

Com tecnologia atual, automóvel com câmbio automático só ficará mais "beberrão" se o motorista permitir Imagem: Murilo Góes/UOL

2) "Tem trocas mais rápidas": verdade!

Sim, as trocas proporcionadas pelos câmbios automáticos estão cada vez mais rápidas, a ponto de se aproximar dos automatizados de dupla embreagem. Além disso, o sistema permite fazer a mudança sem interromper a entrega de torque para as rodas, algo impossível de se obter com uma caixa manual —em que é necessário desacoplar a transmissão do motor —, o que reduz o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h.

3) "Quebra menos, mas conserto é mais caro": verdade!

A confiabilidade desse tipo de câmbio é muito alta e, como o motorista não comanda diretamente sua operação, fica menos suscetível à falha humana. Entretanto, quando acontece um problema, o custo de reparo é bem maior: o sistema é mais complexo, tem mais peças e alto percentual de componentes importados. O conserto pode variar entre R$ 4 mil e salgadíssimos R$ 30 mil.