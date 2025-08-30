Assine UOL
De Zezé Di Camargo à periferia, Tesla Cybertruck vira queridinha de famosos

Alessandro Reis e Simone Machado
Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo (SP)
Atualizada em
Zezé Di Camargo chega na Festa do Peão de Barretos com carro avaliado em R$ 1.6 milhão
Zezé Di Camargo chega na Festa do Peão de Barretos com carro avaliado em R$ 1.6 milhão Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

A Cybertruck, picape 100% elétrica da Tesla, se tornou um dos carros preferidos pelos famosos no Brasil e no mundo.

Aqui, a mais recente celebridade a ostentar com o modelo importado dos Estados Unidos foi o cantor Zezé Di Camargo - o sertanejo chegou nesta quinta-feira na 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, a bordo de sua novíssima Cybetruck, avaliada em cerca de R$ 1,6 milhão.

O utilitário da empresa de Elon Musk é um dos carros mais comentados na internet por causa do visual futurista, com sua carroceria cheia de ângulos feita de aço inox sem pintura.

O veículo utilitário também bomba nas redes devido a detalhes curiosos, como sua resistência a disparos de armas de fogo, e esse apelo também atrai desde influenciadores digitais até artistas, passando por todos os tipos de celebridades.

Ludmilla e sua mulher Brunna Gonçalves são exemplo dessa tendência: no ano passado, a cantora publicou no Instagram imagens com a companheira ao lado da picape, durante visita do casal a Miami, nos Estados Unidos.

"Caraca, que top. É muito legal mesmo. É bem minimalista esse carro, não tem quase nada aqui dentro", Brunna comentou sobre o veículo nas stories de sua conta na rede social.

A Cybetruck já foi vista com outras celebridades, como Kim Kardashian, Lady Gaga, Justin Bieber, Serena Williams, Spike Lee e Bad Bunny.

Cybertruck na comunidade

No Brasil, a picape da Tesla, que pertence ao bilionário Elon Musk, chamou a atenção ao aparecer na periferia da Região Metropolitana de São Paulo em 2024.

Em publicações nas redes, a picape foi flagrada rodando sem placas no Morro do Macaco, região periférica de Cotia.

Quem estava ao volante do veículo era o funkeiro e influenciador Danielzinho Grau.

Influenciador Danielzinho Grau posa com Tesla Cybetruck no Morro do Macaco, em Cotia (SP)
Influenciador Danielzinho Grau posa com Tesla Cybetruck no Morro do Macaco, em Cotia (SP) Imagem: Reprodução

Em vídeo postado nas redes sociais do funkeiro, ele diz ser dono daquela que seria a primeira unidade da picape da montadora de Musk a chegar ao Brasil.

Mas afinal, quem é Danielzinho Grau, motorista do Tesla Cybertruck que pode custar mais de R$ 1,6 milhão?

Apesar de ser funkeiro, a popularidade dele é devido à divulgação de rifas online em plataformas como o Instagram.

Por meio de uma plataforma, ele sorteia bens de alto valor, como barcos de luxo, carros esportivos, helicópteros e até mansões. As rifas são vendidas por valores baixos, muitas vezes custando centavos.

Além do Tesla, o funkeiro e influenciador ostenta outros carros de luxo, como Porsche, Lamborghini e Ferrari em suas redes sociais.

Detalhes da Tesla Cybertruck

Imagem
Imagem: Reprodução

A Cybertruck tem três versões. A mais básica possui um motor na traseira, a intermediária tem dois motores (um em cada eixo) e a mais avançada (chamada de Cyberbeast) tem três motores.

Com capacidade de carga de 1.100 kg e podendo rebocar 5.000 kg, o Cybertruck chega aos 210 km/h em sua versão mais completa, que acelera de zero a 100 km/h em apenas 2,6 segundos.

A potência do modelo em suas três versões é de, respectivamente, 319 cv, 608 cv e 857 cv.

