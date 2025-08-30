De Zezé Di Camargo à periferia, Tesla Cybertruck vira queridinha de famosos

A Cybertruck, picape 100% elétrica da Tesla, se tornou um dos carros preferidos pelos famosos no Brasil e no mundo.
Aqui, a mais recente celebridade a ostentar com o modelo importado dos Estados Unidos foi o cantor Zezé Di Camargo - o sertanejo chegou nesta quinta-feira na 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, a bordo de sua novíssima Cybetruck, avaliada em cerca de R$ 1,6 milhão.
O utilitário da empresa de Elon Musk é um dos carros mais comentados na internet por causa do visual futurista, com sua carroceria cheia de ângulos feita de aço inox sem pintura.
O veículo utilitário também bomba nas redes devido a detalhes curiosos, como sua resistência a disparos de armas de fogo, e esse apelo também atrai desde influenciadores digitais até artistas, passando por todos os tipos de celebridades.
Ludmilla e sua mulher Brunna Gonçalves são exemplo dessa tendência: no ano passado, a cantora publicou no Instagram imagens com a companheira ao lado da picape, durante visita do casal a Miami, nos Estados Unidos.
"Caraca, que top. É muito legal mesmo. É bem minimalista esse carro, não tem quase nada aqui dentro", Brunna comentou sobre o veículo nas stories de sua conta na rede social.
A Cybetruck já foi vista com outras celebridades, como Kim Kardashian, Lady Gaga, Justin Bieber, Serena Williams, Spike Lee e Bad Bunny.
Cybertruck na comunidade
No Brasil, a picape da Tesla, que pertence ao bilionário Elon Musk, chamou a atenção ao aparecer na periferia da Região Metropolitana de São Paulo em 2024.
Em publicações nas redes, a picape foi flagrada rodando sem placas no Morro do Macaco, região periférica de Cotia.
Quem estava ao volante do veículo era o funkeiro e influenciador Danielzinho Grau.
Em vídeo postado nas redes sociais do funkeiro, ele diz ser dono daquela que seria a primeira unidade da picape da montadora de Musk a chegar ao Brasil.
Mas afinal, quem é Danielzinho Grau, motorista do Tesla Cybertruck que pode custar mais de R$ 1,6 milhão?
Apesar de ser funkeiro, a popularidade dele é devido à divulgação de rifas online em plataformas como o Instagram.
Por meio de uma plataforma, ele sorteia bens de alto valor, como barcos de luxo, carros esportivos, helicópteros e até mansões. As rifas são vendidas por valores baixos, muitas vezes custando centavos.
Além do Tesla, o funkeiro e influenciador ostenta outros carros de luxo, como Porsche, Lamborghini e Ferrari em suas redes sociais.
Detalhes da Tesla Cybertruck
A Cybertruck tem três versões. A mais básica possui um motor na traseira, a intermediária tem dois motores (um em cada eixo) e a mais avançada (chamada de Cyberbeast) tem três motores.
Com capacidade de carga de 1.100 kg e podendo rebocar 5.000 kg, o Cybertruck chega aos 210 km/h em sua versão mais completa, que acelera de zero a 100 km/h em apenas 2,6 segundos.
A potência do modelo em suas três versões é de, respectivamente, 319 cv, 608 cv e 857 cv.
