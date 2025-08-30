De Zezé Di Camargo à periferia, Tesla Cybertruck vira queridinha de famosos

A Cybertruck, picape 100% elétrica da Tesla, se tornou um dos carros preferidos pelos famosos no Brasil e no mundo.

Aqui, a mais recente celebridade a ostentar com o modelo importado dos Estados Unidos foi o cantor Zezé Di Camargo - o sertanejo chegou nesta quinta-feira na 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, a bordo de sua novíssima Cybetruck, avaliada em cerca de R$ 1,6 milhão.

O utilitário da empresa de Elon Musk é um dos carros mais comentados na internet por causa do visual futurista, com sua carroceria cheia de ângulos feita de aço inox sem pintura.