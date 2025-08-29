Salão do Automóvel inicia pré-venda de ingressos; veja datas e preços

A venda antecipada de ingressos para o próximo Salão do Automóvel de São Paulo começa na próxima segunda-feira (1º). O evento será realizado entre 22 e 30 de novembro, nos pavilhões do Anhembi, na capital paulista, e deve receber mais de 700 mil pessoas. Esta será a primeira edição após sete anos de pausa e promete novidades como pista de test-drive, espaços interativos e área VIP.

O que aconteceu

Primeiro lote exclusivo está à venda no site www.salaodoautomovel.com.br. Os preços promocionais são R$ 116 (inteira, dias de semana), R$ 145 (inteira, fins de semana), R$ 58 (meia semana) e R$ 72,50 (meia fins de semana)

Há ainda ingresso VIP (R$ 440 a R$ 530), com acesso ao Dream Lounge e exposição de capacetes históricos de pilotos brasileiros