PCC fraudava combustível: como identificar gasolina e etanol adulterados

Nos postos de bandeira branca (sem distribuidora exclusiva), cada bomba deve informar qual empresa forneceu o produto. Além disso, CNPJ, razão social e endereço do posto devem estar visíveis. Esses dados ajudam a identificar responsáveis por eventuais irregularidades. A ANP lembra que até postos de bandeira podem ter mais de um distribuidor.

Outro ponto de atenção é o termodensímetro, obrigatório nas bombas de etanol. O equipamento indica se o combustível está limpo. O produto deve ter entre 92,5% e 95,4% (etanol premium deve ter entre 95,5% e 97,7%). Observe o nível indicado pela linha vermelha: precisa estar no centro do densímetro, não pode estar acima da linha do etanol. "Observe também se o etanol está límpido, livre de impurezas e sem coloração laranja ou azul. Caso contrário, não abasteça", orienta a ANP.

Também é importante desconfiar de preços muito abaixo da média do mercado ou da cobrança do mesmo valor para combustíveis aditivados. O posto é obrigado a exibir os preços logo na entrada, e os valores do painel devem ser iguais aos da bomba.

Se houver dúvida, o consumidor pode solicitar o teste da proveta. Ele mede a quantidade de etanol misturada à gasolina. O percentual correto é de 27%, e o posto é obrigado a realizar o procedimento quando solicitado.

Teste de volume também pode ser solicitado. O posto tem de realizar na frente do consumidor, usando a medida padrão de 20 litros aferida e lacrada pelo Inmetro. Se o visor da bomba registrar quantidade diferente da que foi adicionada ao recipiente de teste, reclame e denuncie. A diferença máxima permitida é de 100 ml para mais e 60 ml para menos.

Outra medida de segurança é exigir a nota fiscal sempre. O documento comprova a sua compra e o posto é obrigado a fornecê-la. A ANP afirma que realiza fiscalizações diárias em todo o país. "Nessas ações, os fiscais verificam a qualidade do combustível, o fornecimento do volume correto pelas bombas, a adequação dos equipamentos e a documentação", informou o órgão em nota. Os estabelecimentos autuados podem ser multados em valores que variam de R$ 5.000 a R$ 5 milhões.