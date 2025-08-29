Produto usado pelo PCC nos combustíveis detona o seu carro e pode até matar

O ICL (Instituto Combustível Legal) alerta que o metanol é proibido no Brasil por ser cancerígeno e perigoso na combustão. A adulteração de gasolina e etanol com metanol pode causar um desgaste enorme no motor, resultando em custos elevados de manutenção e riscos à saúde.

Segundo Emerson Kapaz, presidente do ICL, "os casos de adulteração de combustível por metanol representam um problema grave e de elevada periculosidade operacional".

"Nós trabalhamos com as autoridades do setor para informar e apoiar com inteligência para evitar que o metanol amplie seus impactos no país", complementa.

Já Erwin Franieck, engenheiro da SAE Brasil, explica que o metanol é um sub-produto de processos químicos industriais e é usado em outros processos químicos devido ao seu baixo custo - apesar da elevada periculosidade.

Dentre os problemas causados pela substância estão a corrosão de componentes internos e desgaste prematuro de peças devido ao comprometimento da respectiva lubrificação. Itens como bomba de combustível e bicos injetores estão entre os componentes que podem sofrer danos e os primeiros sintomas de presença de metanol no combustível são falhas no motor e aumento no consumo.

"Metanol, ao entrar na nossa via respiratória ou na nossa corrente sanguínea, é uma molécula que com um efeito mais danoso que o monóxido de carbono. Após 12 horas de contaminação, há reações bioquímicas que bloqueiam os rins e promovem uma falência progressiva dos órgãos", alerta Franieck.