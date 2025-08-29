Abrir carro com calculadora do iPhone? O que é real no vídeo que viralizou

É verdade?

No vídeo, o homem está ao lado de uma Fiat Strada. Com um iPhone em mãos, digita o número 95.011.680 na calculadora nativa do celular.

Em seguida, Luciano aperta o sinal de igualdade (=) e abre a porta da picape. Para provar sua técnica, repete, com sucesso, o procedimento em um Chevrolet Onix.

95.011.680: código 'mágico' daria acesso a diferentes carros na rua Imagem: Reprodução

Mas não passou de um ato encenado, afirma um especialista em radiocomunicação procurado pelo UOL Carros.

"Seria absurdo imaginar que algo tão simples estaria liberado para uso. Além disso, celulares e chaves não costumam falar a mesma língua", diz o engenheiro Marco Costa.