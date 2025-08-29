Carro popular: desconto do governo a zero-km afetará preço dos usados?

O programa 'Carro Sustentável' zerou o IPI de veículos zero-km compactos e eficientes. E a ausência do imposto diminuiu os preços de diversos modelos elegíveis, como Volkswagen Polo, Fiat Mobi, Renault Kwid, entre outros. Mas como fica o segmento de usados? Com os automóveis novos mais baratos, os seminovos, consequentemente, também vão acompanhar esse movimento?
Enilson Sales, presidente da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), diz que não é bem assim.
"A lei da oferta e da procura é quem regula preço. Então não adianta você entregar benefícios que artificialmente pressionam um ou outro segmento ou um ou outro espaço do mercado em termos de preço, porque na realidade tudo depende da procura", aponta.
O presidente da Fenauto explica ainda que os veículos novos, ainda que com algum incentivo temporário (o que acontece de tempos em tempos), vêm com novos equipamentos e tecnologias e que, portanto, encarecem o preço.
E este é um fator que faz a procura por carros usados e seminovos ser maior que a oferta. "Não acredito que o preço dos veículos cai esse ano, nem no ano que vem, nem em outro ano. A busca de seminovos e usados é feita por veículos mais completos. Ou seja, são modelos que têm muito mais acessórios disponíveis e essa busca faz com que o preço nunca caia, porque a procura é sempre maior do que a oferta", explica o presidente da Fenauto.
Sobre o programa do Governo Federal aos carros zero km, de forma geral, Sales diz que qualquer incentivo ou fomento são bem-vindos e contribuem para o desenvolvimento do comércio de automóveis no país. Mas faz uma ressalva. "Esse veículo precisa chegar ao consumidor e não ficar entregue às locadoras nem aos frotistas de carro de aplicativo", afirma.
Mercado é seis vezes maior que o de zero-km
Vale ressaltar que o segmento de usados é seis vezes maior que o setor de zero-km. Em 2024, por exemplo, a Fenauto registrou 15,7 milhões de transações de veículos usados e seminovos, enquanto o mercado de novos (carros de passeio e comerciais leves) emplacou quase 2,5 milhões. E em 2025 o setor segue em alta.
No mês de julho houve um volume recorde para o mês desde que a entidade começou a tabular os dados do mercado. Foram 1.711.074 unidades que trocaram de propriedade, um crescimento de 19,1% sobre junho e 16,6% a mais do que o mesmo mês de 2024. Com esse resultado, o setor registrou vendas acumuladas de 10.061.523 veículos, total 14,2% a mais do que no mesmo período do ano passado.
Os números são base para o presidente da Fenauto pedir um olhar mais atento dos governantes. "O segmento de seminovos usados quase nunca é contemplado ou nunca é contemplado com regras ou benefícios que façam com que o segmento se movimente. Se fossem tomadas algumas medidas, destravaria muito mais ainda o mercado de veículos no país e faria com que o giro ficasse muito mais rápido", afirma Enilson Sales.
Para o fechamento de 2025, o presidente da Fenauto diz que, se pegar o cenário atual e aplicar puramente projeções aritméticas, o número pode chegar a 18 milhões de veículos - um enorme salto frente aos 15,7 milhões de 2024. O executivo, no entanto, coloca os pés no chão.
"A entidade hoje trabalha na casa dos 17 milhões. Imaginamos que é possível fazer isso, mas depende muito do comportamento da economia e do crédito na praça", analisa.
