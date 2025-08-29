Carro popular: desconto do governo a zero-km afetará preço dos usados?

O presidente da Fenauto explica ainda que os veículos novos, ainda que com algum incentivo temporário (o que acontece de tempos em tempos), vêm com novos equipamentos e tecnologias e que, portanto, encarecem o preço.

E este é um fator que faz a procura por carros usados e seminovos ser maior que a oferta. "Não acredito que o preço dos veículos cai esse ano, nem no ano que vem, nem em outro ano. A busca de seminovos e usados é feita por veículos mais completos. Ou seja, são modelos que têm muito mais acessórios disponíveis e essa busca faz com que o preço nunca caia, porque a procura é sempre maior do que a oferta", explica o presidente da Fenauto.

Sobre o programa do Governo Federal aos carros zero km, de forma geral, Sales diz que qualquer incentivo ou fomento são bem-vindos e contribuem para o desenvolvimento do comércio de automóveis no país. Mas faz uma ressalva. "Esse veículo precisa chegar ao consumidor e não ficar entregue às locadoras nem aos frotistas de carro de aplicativo", afirma.

Mercado é seis vezes maior que o de zero-km

Vale ressaltar que o segmento de usados é seis vezes maior que o setor de zero-km. Em 2024, por exemplo, a Fenauto registrou 15,7 milhões de transações de veículos usados e seminovos, enquanto o mercado de novos (carros de passeio e comerciais leves) emplacou quase 2,5 milhões. E em 2025 o setor segue em alta.

No mês de julho houve um volume recorde para o mês desde que a entidade começou a tabular os dados do mercado. Foram 1.711.074 unidades que trocaram de propriedade, um crescimento de 19,1% sobre junho e 16,6% a mais do que o mesmo mês de 2024. Com esse resultado, o setor registrou vendas acumuladas de 10.061.523 veículos, total 14,2% a mais do que no mesmo período do ano passado.