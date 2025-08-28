Falta de verba afeta a fiscalização de combustível adulterado nos postos

Além disso, com o decreto de redução de despesas anunciado pelo governo federal no último mês de maio, somente em 2025 houve um bloqueio de recursos de R$ 7,1 milhões e um contingenciamento de outros R$ 27,7 milhões. Segundo a ANP, o valor para custear despesas discricionárias em 2025 foi reduzido de R$ 140,6 milhões para R$ 105,7 milhões.

Por conta desse contingenciamento, a ANP chegou a suspender o PMQC (Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis) durante todo o mês de julho - o programa foi retomado em agosto, mas com contingenciamento de recursos.

Terceirizado, tal programa é a etapa preliminar para a fiscalização dos postos em busca de combustível "batizado", indicando onde a ANP deve agir. Normalmente conduzido por instituições de pesquisa ligadas a universidades, o PMQC seleciona por sorteio, a cada mês, os postos que serão verificados, nos quais são recolhidas amostras dos combustíveis.

Posteriormente, tais amostras são analisadas em laboratório e, caso algum combustível esteja fora das especificações, a ANP é avisada e aciona equipes próprias que vão até o local realizar a fiscalização efetiva. Caso a amostra da fiscalização também indique irregularidade, o posto pode ser autuado e até interditado, após processo administrativo.

Procurada pelo UOL Carros, a ANP afirma que a fiscalização nos postos não foi afetada. Porém, especialista ouvido pela reportagem diz que a falta de recursos para o PMQC acaba afetando a definição dos postos que têm indício de adulteração e deixam de ser verificados.

"Com a paralisação do programa, abre-se espaço para que adulterações passem despercebidas, aumentando o risco de motores danificados, emissões mais altas e perda de confiança do consumidor na bomba. Além disso, a interrupção fragiliza a previsibilidade regulatória e dá um sinal perigoso de tolerância em relação à qualidade dos combustíveis", diz Emerson Kapaz, presidente do ICL (Instituto Combustível Legal)