Carro eletrificado: quanto custa carregador e o que fazer para ter em casa

Poder recarregar seu carro eletrificado em casa ou escritório é uma facilidade cada vez mais procurada por quem tem este tipo de veículo. O programa Carona desta semana esclarece, no quadro Autosserviço, como instalar um ponto de recarga e quais são os requisitos para colocar isso em prática.

Com a ajuda de uma especialista, o apresentador Jorge Moraes explica que o serviço deve ser realizado exclusivamente por profissionais preparados e seguir protocolos de segurança.

O serviço, em média, custa até R$ 10 mil e o valor a ser investido dependerá de aspectos como metragem de fiação. Contar com um carregador onde o veículo fica estacionado traz mais conveniência e economia a proprietários de carros eletrificados.