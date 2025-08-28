Audi A6 elétrico traz retrovisor virtual, teto 'mágico' e 450 km de alcance

Além de trazer aceleração de zero a 100 km/h em apenas 5,4 segundos, é um dos raros modelos da marca alemã a ser comercializado exclusivamente com tração traseira - detalhe que proporciona uma condução mais equilibrada e envolvente.

O A6 e-tron traz números de performance compatíveis com os de um automóvel voltado à performance: seu motor elétrico rende 367 cv de potência e 57,6 kgfm de torque instantâneo. A velocidade máxima é limitada a 210 km/h para preservar a saúde da bateria, como em outros veículos elétricos.

Bateria para rodar 500 km

Por falar na bateria, sua capacidade de armazenamento de carga também chama a atenção: são 100 kWh, suficientes para uma autonomia de bons 445 km, segundo o conservador ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). No uso cotidiano e com moderação na hora de acelerar, o alcance deve até passar de 500 km.

Trazendo arquitetura de 800 Volts, o novo A6 é compatível com carregadores rápidos - nos eletropostos do tipo, com corrente contínua, o sedã da Audi aceita até 270 kW de potência - nesse caso, a recarga de 10% a 80% acontece em cerca de 20 minutos, informa a fabricante.