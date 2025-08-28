Audi A6 elétrico traz retrovisor virtual, teto 'mágico' e 450 km de alcance
A oferta de carros elétricos cresce a cada mês no Brasil e vai de modelos mais a acessíveis, com preços até R$ 150 mil, até carros de marcas premium.
A Audi é uma das montadoras de automóveis de luxo que apostou alto na eletrificação e acaba de lançar no país o sedã executivo A6 totalmente movido a baterias.
Disponível na versão única e-tron Performance Black, a nova geração do A6 chega com preço sugerido de R$ 649.990 e traz uma boa dose de esportividade.
Além de trazer aceleração de zero a 100 km/h em apenas 5,4 segundos, é um dos raros modelos da marca alemã a ser comercializado exclusivamente com tração traseira - detalhe que proporciona uma condução mais equilibrada e envolvente.
O A6 e-tron traz números de performance compatíveis com os de um automóvel voltado à performance: seu motor elétrico rende 367 cv de potência e 57,6 kgfm de torque instantâneo. A velocidade máxima é limitada a 210 km/h para preservar a saúde da bateria, como em outros veículos elétricos.
Bateria para rodar 500 km
Por falar na bateria, sua capacidade de armazenamento de carga também chama a atenção: são 100 kWh, suficientes para uma autonomia de bons 445 km, segundo o conservador ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). No uso cotidiano e com moderação na hora de acelerar, o alcance deve até passar de 500 km.
Trazendo arquitetura de 800 Volts, o novo A6 é compatível com carregadores rápidos - nos eletropostos do tipo, com corrente contínua, o sedã da Audi aceita até 270 kW de potência - nesse caso, a recarga de 10% a 80% acontece em cerca de 20 minutos, informa a fabricante.
Em carregadores "lentos", com corrente alternada - como o que você pode instalar em casa ou no escritório, o A6 é compatível com até 11 kW de potência.
Como estamos falando do A6, um sedã executivo de grande porte, o modelo não se limita ao desempenho e traz uma boa dose de itens tecnológicos a começar pelos retrovisores externos "virtuais", que trocam espelhos por câmeras - a respectiva imagem é exibida em uma tela de alta resolução embutida no painel de cada porta dianteira. Tais itens são opcionais.
Além do toque de modernidade, tais retrovisores contribuem para melhorar o fluxo de ar sobre a carroceria - a Audi afirma que o A6 e-tron é o modelo mais aerodinâmico da história da montadora alemã.
Interior bem equipado
Outro destaque é o teto panorâmico que não pode ser aberto, mas conta com uma tecnologia de controle da luminosidade e da temperatura que não requer cortina - ao toque de um botão, é possível ajustar a transparência ou a opacidade da peça de vidro.
O habitáculo espaçoso e confortável traz acabamento de alto nível, mesclando couro, metal e outros materiais de diferentes texturas. Chamam a atenção as três telas de alta resolução na cabine, das quais duas são dispostas em uma só peça: a primeira, que traz as informações do painel de instrumentos, mede 11, polegadas, enquanto a multimídia mede 14,5 polegadas. São idênticas às peças utilizadas no novo A5.
O A6 acrescenta à receita uma tela de 10,9 polegadas posicionada em frente ao passageiro dianteiro, que fica escura para o motorista enquanto o veículo está em movimento.
A lista de equipamentos de série é extensa e inclui itens como com premium da Bang & Olufsen com 705 W de potência; iluminação ambiente no painel e nas portas; ar-condicionado automático com três zonas de temperatura; bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e memória para o motorista; e um novo arranjo de comandos de luzes externas e outras funções concentrados na porta do condutor.
Quanto à segurança, o A6 e-tron Sportback vem de fábrica com nove airbags, head-up display (que projeta velocidade, orientações de navegação GPS e outras informações no para-brisa), controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência e outros recursos.
Argolas iluminadas
Visualmente, o novo A6 segue linguagem de design de lançamentos recentes da Audi, investindo em linhas mais fluidas e suaves. No lugar de maçanetas externas, há uma reentrância nas portas onde fica o botão de abertura das portas, enquanto as belas rodas de liga leve diamantadas e raiadas têm 21 polegadas - os pneus dianteiros trazem medidas 245/40, contra 275/35 na traseira.
A dianteira exibe conjunto óptico em dois níveis, com luzes de condução diurna rente ao capô - há detalhes com acabamento preto brilhante no para-choque frontal, na base das portas e na parte inferior do para-choque traseiro.
Por falar na traseira, o A6 e-tron exibe lanternas full-LED na horizontal, unidas por uma faixa iluminada que atravessa a tampa do porta-malas - a peça incorpora o vidro traseiro e é aberta como em uma perua, facilitando o acesso e a utilização dos 502 litros disponíveis para as bagagens. Outro toque diferente no sedã é que, nessa faixa iluminada que percorre a traseira, o emblema das quatro argolas da Audi também é iluminado.
Medindo 4,93 m de comprimento, 1,92 m de largura e 2,95 m de distância entre-eixos, o A6 não economiza no espaço interno. Além disso, mesmo pesando 2.470 kg, é um carro relativamente ágil de ser conduzido, com suspensão calibrada para entregar equilíbrio entre conforto (mesmo com enormes rodas de aro 21) e estabilidade.
As acelerações são empolgantes, graças à dose cavalar de potência e torque disponível, enquanto a direção traz respostas rápidas e peso da assistência elétrica na medida certa - apesar de o volante ser um tanto grande para um carro com apelo esportivo.
Para concluir, o novo A6 une de forma equilibrada atributos como tecnologia, conforto e performance, além de contar com autonomia suficiente para encarar viagens em rodovias - desde que haja, como em qualquer carro elétrico, prévio planejamento para mapear pontos de recarga ao longo do trajeto.
*Viagem a convite da Audi
