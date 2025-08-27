Zeekr 7X é SUV que acelera como esportivo e recarrega em apenas 13 minutos

Compatível com carregadores de até 400 kW de potência, o Zeekr 7X permite a recarga de 10% a 80% da bateria de 100 kWh em cerca de 13 minutos, informa a montadora.

Mudanças no Jeep Commander

O Carona também conta todas as novidades da linha 2026 do Jeep Commander. Na primeira reestilização desde o seu lançamento, em agosto de 2021, o SUV posicionado acima do Compass recebeu mudanças no design dos faróis, da grade e do para-choque frontal.

Além disso, o Commander passa a ser oferecido exclusivamente na configuração com três fileiras de assentos e sete lugares.

Quanto à parte mecânica o utilitário esportivo da Jeep mantém as opções 1.3 turbo flex de 176 cv, 2.2 turbodiesel de 200 cv e 2.0 turbo flex de 272 cv - esta última, agora, é oferecida apenas na versão topo de linha Blackhawk. Os preços sugeridos do Commander 2026 vão de R$ 220.990 a R$ 324.990.

Correia polêmica muda no Onix

Nesta edição, o Carona ainda detalha uma novidade importante da linha 2025 de Chevrolet Onix e Onix Plus. Além de receber o primeiro facelift desde 2019, a dupla de compactos traz nova especificação da correia dentada banhada a óleo.