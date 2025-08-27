VW Golf GTI: aceleramos o esportivo que deve custar R$ 400 mil no Brasil

GTI. As três letras clássicas da Volkswagen estão de volta ao Brasil depois de seis anos. E claro que o carro responsável por isso não poderia ser outro: o VW Golf GTI. O hatch esportivo, que já vendeu mais de 400 mil unidades no País, retorna em setembro, mas ainda não teve o preço oficial divulgado. Porém, a expectativa é que o modelo não saia por menos de R$ 400 mil por aqui.
O primeiro contato com o novo Golf GTI foi breve. A pista de mais de 1.200 metros do Aeroporto de São Joaquim da Barra (SP) recebeu um pequeno circuito improvisado de cones.
A primeira parte consistia em fazer slalom, um curto percurso em ziguezague para testar a dinâmica. Nas poucas manobras deu para perceber a direção afiada do hatch médio esportivo e o quão a dianteira aponta. Ao volante uma sensação de pleno controle e uma boa resposta para onde as rodas estavam indo.
Após o slalom nos cones, chegou a parte de outro trajeto sinuoso, porém um pouco mais aberto. A percepção é de mínima rolagem da carroceria. Pudera: a engenharia da Volkswagen demorou dois anos no processo de adaptação do carro e o resultado, entre outros, foi um acerto 15% mais rígido de mola em relação ao GTI vendido até 2019.
Vencida as duas provas, era hora de fazer um pequeno retorno e acelerar tudo na reta improvisada. Com uma retomada robusta, o Golf ganha velocidade de forma ligeira e rapidamente atinge os 180 km/h. Hora de frear e o esportivo estanca.
O 2.0 turbo faz barulho, mas quem tá dentro ainda ouve um som artificial do motor emulado pelo sistema de som do hatch que é assinado pela Harman Kardon. Infelizmente uma tecnologia que está cada vez mais comum nos veículos devidos à legislações mundo afora e a falta daquela trilha sonora característica.
Mesmo assim, o estampido a cada troca de marcha ainda pode ser apreciado. Falando em câmbio, o DSG, transmissão de dupla embreagem e sete marchas faz seu trabalho de forma minuciosa, rápida e sem buracos. Explora bem o torque de 37,7 kgfm, que aparece logo cedo a 1.600 rpm.
Vale ressaltar que lá fora a versão GTI tem 20 cv a mais que o modelo que virá para o Brasil. Por aqui, a VW conseguiu um ganho de 15 cv em relação ao antecessor para um total de 245 cv. A explicação pode estar nas normas de emissões da oitava fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PL8).
Depois de fazer o mesmo percurso apenas duas vezes, hora de recolher e ficar com aquele gostinho de quero mais. Agora é esperar os próximos meses para um contato mais profundo com o icônico esportivo.
Como é o Golf GTI 2026
O carro estreia por aqui na chamada geração 8,5, já com um facelift nas costas: faróis de LED afilados, friso vermelho e para-choque robusto. A reportagem do UOL Carros apurou que os faróis iQ.Light e as lanternas tridimensionais não farão parte do pacote de equipamentos.
Por outro lado, a grade e o logotipo iluminados estão garantidos. O hatch de 1.450 kg virá com rodas aro 18 calçadas em pneus 225/40. Atrás, destaque para a dupla saída de escapamento.
Já o motor é o famoso EA888 de quarta geração. Com diversas melhorias, o quatro cilindros 2.0 turbo com injeção direta de combustível traz 245 cv de potência e 37,7 kgfm de torque - são 15 cv e 2 kgfm a mais que o antecessor.
Com tração dianteira e o tradicional câmbio de dupla embreagem e sete marchas (DSG), o hatch esportivo vai de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos - uma melhora de 0,9 s frente ao modelo anterior. De acordo com a Volkswagen, este motor também está 5% mais econômico frente ao antigo.
Por dentro, a VW, claro, vai oferecer os clássicos bancos xadrez com costuras vermelhas. As peças vão se misturar ao interior tecnológico formado pelo painel de instrumentos digital, o Digital Cockpit Pro, com tela de 10,2" e com grafismos exclusivos. Logo ao lado está o visor de 12,9" da central multimídia MIB3, vista somente na linha ID (ID.4 e ID Buzz) que a VW trouxe ao Brasil apenas em formato de assinatura.
A lista de equipamentos é bem completa com sistemas semiautônomos de condução, como frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa, além de seis airbags, carregador de smartphones por indução, ACC, ar-condicionado de três zonas, bancos dianteiros e volante com aquecimento, iluminação interna de LED com 30 cores e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E serão quatro cores: branco Puro, cinza Moonstone, vermelho Kings e preto Mythos.
