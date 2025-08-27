VW Golf GTI: aceleramos o esportivo que deve custar R$ 400 mil no Brasil

Após o slalom nos cones, chegou a parte de outro trajeto sinuoso, porém um pouco mais aberto. A percepção é de mínima rolagem da carroceria. Pudera: a engenharia da Volkswagen demorou dois anos no processo de adaptação do carro e o resultado, entre outros, foi um acerto 15% mais rígido de mola em relação ao GTI vendido até 2019.

Imagem: DivulgaÃ§Ã£o

Vencida as duas provas, era hora de fazer um pequeno retorno e acelerar tudo na reta improvisada. Com uma retomada robusta, o Golf ganha velocidade de forma ligeira e rapidamente atinge os 180 km/h. Hora de frear e o esportivo estanca.

O 2.0 turbo faz barulho, mas quem tá dentro ainda ouve um som artificial do motor emulado pelo sistema de som do hatch que é assinado pela Harman Kardon. Infelizmente uma tecnologia que está cada vez mais comum nos veículos devidos à legislações mundo afora e a falta daquela trilha sonora característica.

Mesmo assim, o estampido a cada troca de marcha ainda pode ser apreciado. Falando em câmbio, o DSG, transmissão de dupla embreagem e sete marchas faz seu trabalho de forma minuciosa, rápida e sem buracos. Explora bem o torque de 37,7 kgfm, que aparece logo cedo a 1.600 rpm.

Vale ressaltar que lá fora a versão GTI tem 20 cv a mais que o modelo que virá para o Brasil. Por aqui, a VW conseguiu um ganho de 15 cv em relação ao antecessor para um total de 245 cv. A explicação pode estar nas normas de emissões da oitava fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PL8).