Último apaga a luz? Por que montadoras já estão fabricando carros no escuro

Causou barulho nas redes sociais a notícia de que montadoras chinesas já estão fabricando veículos literalmente no escuro, em espaços sem ou com muito pouca iluminação.

Chamadas de "dark factories" (fábricas escuras, em inglês), tais unidades sinalizam como será o futuro da produção de carros - se há algum tempo, funções repetitivas ou que exigem muita força já são cumpridas por robôs, as máquinas começam a assumir quase todo o processo produtivo, incluindo tarefas mais delicadas e complexas.

Tal nível de automação se destaca, principalmente, entre montadoras chinesas - dentre elas, a Zeekr, que vende carros elétricos no Brasil, importados do país asiático