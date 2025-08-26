Roda de liga leve ou aço? Qual aguenta mais a buraqueira das vias do Brasil

Segundo Colosio, as rodas que equipam seu carro passam por testes severos antes de serem adotadas pelas montadoras. Isso acontece com todos os equipamentos, que são extensivamente testados para garantir a confiabilidade.

Os testes de impacto, dentre outros, são realizados para simular todo tipo de situação normal: buracos, ralados, batidas e até guias de calçadas, com diferentes velocidades, forças e calibragem nos pneus.

A resistência a batidas e impactos tem de ser a mesma: a diferença é que o método de produção das rodas de liga leve as torna mais suscetíveis a danos visuais, os famosos "ralados", do que as rodas de aço, que são moldadas em peças inteiras.

Afinal, qual roda aguenta mais?

Portanto, é o fato de uma ser mais propensa a danos cosméticos que faz ela parecer menos resistente do que o modelo de aço.

Para realizar um reparo, a roda de liga leve exige conhecimento do material e das técnicas que devem ser aplicadas para que não haja risco à segurança dos ocupantes e terceiros na via. Já a roda de aço tem um reparo mais fácil em caso de amassados, que reside em alinhar novamente a peça.