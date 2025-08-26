Ponte bilionária feita pela China na Bahia terá 85 m sobre o mar e pedágio

Além da venda de carros, a China está 'invadindo' o Brasil por meio de obras rodoviárias. Dentre elas, atualmente o país asiático assumiu a obra daquela que será uma das maiores pontes da América Latina.
A construção ligará Salvador a Itaparica, um dos mais tradicionais destinos turísticos da Bahia. Além disso, terá trecho sobre a água consideravelmente maior do que o da ponte Rio-Niterói - a construção na capital baiana terá 12,4 km de extensão, dos quais a totalidade será sobre trecho aquático.
Por sua vez, a Rio-Niterói, atualmente a maior da América Latina, tem 13,29 km de comprimento total - dos quais 8,8 km são sobre o mar.
A obra na Bahia deverá ter início já em 2025 e deverá ser finalizada por volta de 2030. A ideia de uma ligação entre os extremos da baía de Todos os Santos, entretanto, existe desde os anos 1960 e só agora saiu do papel.
Hoje, quem sai de Salvador rumo ao sul da Bahia precisa recorrer à balsa que cruza o mar. De carro, paga-se entre R$ 60 e R$ 80 pelo trajeto, de aproximadamente 1h.
Outra opção é contornar a Baía de Todos os Santos, em rota superior a 200 km e 4h de duração. Com a nova ponte, entretanto, viajar de Salvador a Itaparica levará cerca de 10 minutos.
Quem é responsável pela mega obra
A obra da ponte é comandada por dois grupos chineses: a CCCC (Companhia de Construções de Comunicação da China ) e a CCECC (Corporação de Construção de Engenharia Civil da China).
São os mesmos responsáveis pela ponte que conecta Hong Kong e Macau, na China. Essa é a maior ponte do mundo atualmente, com 55 km de extensão.
Os chineses assinaram contrato com o governo da Bahia no final de 2020, um ano após vencerem a licitação. No modelo de parceria público-privada, serão gastos cerca de R$ 10 bilhões dos cofres públicos na obra.
Quando estiver finalmente concluída, a ponte será pedagiada, com valores que serão ajustados conforme a inflação. Hoje, seriam gastos aproximadamente R$ 65 para ir de Salvador a Itaparica.
Haverá, entretanto, desconto para o trecho de volta. Logo, caso faça o trajeto de retorno em até 24h, o condutor deverá pagar cerca de R$ 72 no total — ou R$ 36 por trecho.
Ponte terá 85 metros de vão livre sobre o mar
A estrutura sobre a água terá 12,4 km de extensão, com destaque para um trecho estaiado de 900 m de comprimento.
Essa é a parte mais complexa da ponte, com uso de arranjo estaiado para permitir o vão livre de 85 metros de altura e 482 metros de largura. Os cabos permitem maior espaçamento entre as colunas construídas no fundo do mar.
Segundo a concessionária, haverá espaço de passagem para os maiores navios do mundo — incluindo projeções para as próximas décadas. Além disso, a obra ficará antes do porto de Salvador, de modo que poucas embarcações precisarão atravessá-la.
Além da estrutura sobre a água, haverá outros 30 km de novos acessos, nova via expressa e duplicação da BA-001 na ilha turística.
O estudo técnico, por outro lado, recomendou que a ponte seja proibida para pedestres e ciclistas. Motivos incluem os fortes ventos a 85 m de altura sobre o mar e a inclinação da pista, dentre outros aspectos.
Como estão as obras
No início do ano, os engenheiros terminaram o processo de sondagem. Foram cerca de R$ 200 milhões gastos para "catalogar" o fundo da baía e preparar os trabalhos.
Em alguns pontos, os especialistas colheram amostras de solo a 200 m de profundidade. Um recorde brasileiro para esse tipo de estudo, de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura da Bahia.
Desde março, as empresas realizam a preparação do canteiro de obras. A construção de fato deve começar ainda nesse ano, ainda que em estágio de fundação.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.