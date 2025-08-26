Ponte bilionária feita pela China na Bahia terá 85 m sobre o mar e pedágio

Além da venda de carros, a China está 'invadindo' o Brasil por meio de obras rodoviárias. Dentre elas, atualmente o país asiático assumiu a obra daquela que será uma das maiores pontes da América Latina.

A construção ligará Salvador a Itaparica, um dos mais tradicionais destinos turísticos da Bahia. Além disso, terá trecho sobre a água consideravelmente maior do que o da ponte Rio-Niterói - a construção na capital baiana terá 12,4 km de extensão, dos quais a totalidade será sobre trecho aquático.

Por sua vez, a Rio-Niterói, atualmente a maior da América Latina, tem 13,29 km de comprimento total - dos quais 8,8 km são sobre o mar.