Esportivo da BYD bate recorde mundial de velocidade para veículos elétricos

A BYD estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade para veículos elétricos. O Yangwang U9 Track Edition atingiu 472,41 km/h na pista de testes de Papenburg, na Alemanha, e tornou-se o carro elétrico mais rápido do mundo. O feito foi alcançado pelo piloto alemão Marc Basseng, que já havia batido a marca anterior em 2024.

O que aconteceu

O Yangwang U9 Track Edition é uma versão de alto desempenho do superesportivo U9, da marca premium Yangwang, controlada pela BYD.

O carro utiliza plataforma e4 e o sistema de controle de carroceria DiSus-X, além de contar com a primeira plataforma veicular de 1200V produzida em escala global.