Como instalar ponto de recarga de veículos eletrificados em sua garagem

O programa Carona desta semana, no quadro Autosserviço, esclarece como instalar um ponto de recarga de veículos elétricos e híbridos plug-in em casa ou no escritório.

Com a ajuda de uma especialista, o apresentador Jorge Moraes explica que o serviço deve ser realizado exclusivamente por profissionais especializados e seguir protocolos de segurança.

O serviço, em média, custa até R$ 10 mil e o valor a ser investido dependerá de aspectos como metragem de fiação. Contar com um carregador onde o veículo fica estacionado traz mais conveniência e economia a proprietários de carros eletrificados.