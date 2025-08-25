Jeep Commander 2026: veja o que mudou no SUV pela 1ª vez desde o lançamento

O programa Carona desta semana conta todas as novidades da linha 2026 do Jeep Commander. Na primeira reestilização desde o seu lançamento, em agosto de 2021, o SUV posicionado acima do Compass recebeu mudanças no design dos faróis, da grade e do para-choque frontal.

Além disso, o Commander passa a ser oferecido exclusivamente na configuração com três fileiras de assentos e sete lugares.

Quanto à parte mecânica o utilitário esportivo da Jeep mantém as opções 1.3 turbo flex de 176 cv, 2.2 turbodiesel de 200 cv e 2.0 turbo flex de 272 cv - esta última, agora, é oferecida apenas na versão topo de linha Blackhawk. Os preços sugeridos do Commander 2026 vão de R$ 220.990 a R$ 324.990.