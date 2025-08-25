Cara da Sirene: influenciador cruza Brasil com pegadinha que ficou famosa

O gaúcho Tiano Ott chegou à fama na internet graças a uma habilidade incomum: imitar, com perfeição, uma sirene de viatura policial.
Com o 'gogó' e um megafone, o humorista de 29 anos se destaca, principalmente ao se esconder e imitar o som da viatura, assustando incautos.
Tiano também ganhou notoriedade pela viagem a bordo de seu Fusca: os planos são de percorrer cerca de 9.000 km, indo do sul ao nordeste e voltando.
"Nesse momento, estou em Barreiras (BA) e meu carro quebrou", contou o influenciador na última sexta-feira em entrevista ao UOL Carros.
O Cara da Sirene, como é mais conhecido, imitava o dispositivo sonoro de brincadeira, entre pessoas próximas.
"Mas minha vida mudou", diz, definindo o momento em que seu cunhado publicou um vídeo da sua imitação.
A postagem viralizou e deu início à carreira de humorista - hoje, Ott tem mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram, 1,8 milhão no TikTok e quase 1,7 milhão no YouTube.
Com a popularidade nas redes sociais, também veio oportunidade de investir em hobbies.
"Nesse ano, comecei a investir em carro antigo e tal. Tenho uma VW Brasília de quatro portas e o Fusca", conta.
Junto dos carros, veio a vontade de pegar a estrada.
"Eu queria atravessar o Brasil de Fusca e me organizei por um tempo para iniciar a viagem no dia 1º de agosto".
A viagem
Acostumado aos desafios da internet e com pegada honesta em seus relatos, Tiano Ott aproveitou a viagem para criar conteúdo curioso. As atualizações ocorrem quase em tempo real nas suas redes.
O veículo escolhido foi seu VW Fusca 1976, de cor azul e motor 1.3 de 46 cv originais. A partida ocorreu em Frederico Westphalen (RS), sua cidade natal.
De lá, Tiano seguiu para Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC), antes de rumar ao norte. "Daí eu passei por Curitiba [PR] e subi até os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia", conta.
De Salvador, seguiu para Brejo Santo (CE), antes de chegar a Fortaleza. Da capital cearense, iniciou seu retorno. Depois de três semanas - que incluíram alguns dias espaçados de descanso - chegou a Barreiras.
Perrengues
No interior baiano, a parada ocorreu por conta de problemas técnicos. O motor do Fusca quebrou por falta de lubrificação - mesmo após a troca de óleo realizada em Salvador, após 8.000 km desde a última troca.
"Tá fazendo muito calor aqui na Bahia. Por conta disso, o óleo baixou e o motor superaqueceu, não sei", relata. Além da mecânica, o problema também é de azar, pois mais três veículos quebraram na presença de Tiano Ott.
"Um cara que vinha atrás de caminhão parou para me socorrer e o caminhão dele quebrou. Nisso, chamamos o guincho e, na hora em que íamos embora, ele quebrou também. Precisamos achar um outro socorro"
Virabrequim e bronzinas foram comprados em cima da hora para consertar o Fusca, e a companhia veio dos amigos que Tiano faz no caminho.
"Sempre aviso as cidades em que passarei. O pessoal dos carros antigos se reúne para me esperar, faz uma janta. A gente faz um agito com a galera e depois segue viagem", diz.
A expectativa é de que o Fusca esteja consertado rapidamente, graças à ajuda de recém-conhecidos como Claudião da Kombi, morador barreirense.
Do interior baiano, o humorista ainda planeja seguir para Brasília (DF) antes de retornar ao Rio Grande do Sul.
