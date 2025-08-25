Assine UOL
CarrosCarros Curiosos

Cara da Sirene: influenciador cruza Brasil com pegadinha que ficou famosa

Eduardo Passos
Colaboração para o UOL
Atualizada em
Humorista Tiano Ott fez fama com imitação de sirene de viatura policial; agora, cruza o Brasil de Fusca
Humorista Tiano Ott fez fama com imitação de sirene de viatura policial; agora, cruza o Brasil de Fusca Imagem: Acervo Pessoal

O gaúcho Tiano Ott chegou à fama na internet graças a uma habilidade incomum: imitar, com perfeição, uma sirene de viatura policial.

Com o 'gogó' e um megafone, o humorista de 29 anos se destaca, principalmente ao se esconder e imitar o som da viatura, assustando incautos.

Tiano também ganhou notoriedade pela viagem a bordo de seu Fusca: os planos são de percorrer cerca de 9.000 km, indo do sul ao nordeste e voltando.

"Nesse momento, estou em Barreiras (BA) e meu carro quebrou", contou o influenciador na última sexta-feira em entrevista ao UOL Carros.

O Cara da Sirene, como é mais conhecido, imitava o dispositivo sonoro de brincadeira, entre pessoas próximas.

"Mas minha vida mudou", diz, definindo o momento em que seu cunhado publicou um vídeo da sua imitação.

A postagem viralizou e deu início à carreira de humorista - hoje, Ott tem mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram, 1,8 milhão no TikTok e quase 1,7 milhão no YouTube.

Com a popularidade nas redes sociais, também veio oportunidade de investir em hobbies.

Continua após a publicidade

"Nesse ano, comecei a investir em carro antigo e tal. Tenho uma VW Brasília de quatro portas e o Fusca", conta.

Junto dos carros, veio a vontade de pegar a estrada.

"Eu queria atravessar o Brasil de Fusca e me organizei por um tempo para iniciar a viagem no dia 1º de agosto".

A viagem

Ott aproveita viagem para gerar conteúdo nas redes sociais e fazer amigos por onde passa
Ott aproveita viagem para gerar conteúdo nas redes sociais e fazer amigos por onde passa Imagem: Reprodução

Acostumado aos desafios da internet e com pegada honesta em seus relatos, Tiano Ott aproveitou a viagem para criar conteúdo curioso. As atualizações ocorrem quase em tempo real nas suas redes.

Continua após a publicidade

O veículo escolhido foi seu VW Fusca 1976, de cor azul e motor 1.3 de 46 cv originais. A partida ocorreu em Frederico Westphalen (RS), sua cidade natal.

De lá, Tiano seguiu para Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC), antes de rumar ao norte. "Daí eu passei por Curitiba [PR] e subi até os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia", conta.

De Salvador, seguiu para Brejo Santo (CE), antes de chegar a Fortaleza. Da capital cearense, iniciou seu retorno. Depois de três semanas - que incluíram alguns dias espaçados de descanso - chegou a Barreiras.

Perrengues

Trecho de volta começou em Fortaleza e passará por Brasília antes de chegar no Rio Grande do Sul
Trecho de volta começou em Fortaleza e passará por Brasília antes de chegar no Rio Grande do Sul Imagem: Acervo Pessoal

No interior baiano, a parada ocorreu por conta de problemas técnicos. O motor do Fusca quebrou por falta de lubrificação - mesmo após a troca de óleo realizada em Salvador, após 8.000 km desde a última troca.

Continua após a publicidade

"Tá fazendo muito calor aqui na Bahia. Por conta disso, o óleo baixou e o motor superaqueceu, não sei", relata. Além da mecânica, o problema também é de azar, pois mais três veículos quebraram na presença de Tiano Ott.

"Um cara que vinha atrás de caminhão parou para me socorrer e o caminhão dele quebrou. Nisso, chamamos o guincho e, na hora em que íamos embora, ele quebrou também. Precisamos achar um outro socorro"

Tiano Ott viaja sozinho, mas sempre está acompanhado dos amigos que faz no caminho
Tiano Ott viaja sozinho, mas sempre está acompanhado dos amigos que faz no caminho Imagem: Acervo Pessoal

Virabrequim e bronzinas foram comprados em cima da hora para consertar o Fusca, e a companhia veio dos amigos que Tiano faz no caminho.

"Sempre aviso as cidades em que passarei. O pessoal dos carros antigos se reúne para me esperar, faz uma janta. A gente faz um agito com a galera e depois segue viagem", diz.

A expectativa é de que o Fusca esteja consertado rapidamente, graças à ajuda de recém-conhecidos como Claudião da Kombi, morador barreirense.

Continua após a publicidade

Do interior baiano, o humorista ainda planeja seguir para Brasília (DF) antes de retornar ao Rio Grande do Sul.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.