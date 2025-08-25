Cara da Sirene: influenciador cruza Brasil com pegadinha que ficou famosa

O gaúcho Tiano Ott chegou à fama na internet graças a uma habilidade incomum: imitar, com perfeição, uma sirene de viatura policial.

Com o 'gogó' e um megafone, o humorista de 29 anos se destaca, principalmente ao se esconder e imitar o som da viatura, assustando incautos.

Tiano também ganhou notoriedade pela viagem a bordo de seu Fusca: os planos são de percorrer cerca de 9.000 km, indo do sul ao nordeste e voltando.