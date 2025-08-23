'Vovô Maromba' faz sucesso ao usar carro e moto como peso de academia

O paraibano Carlos Suassuna, de 61 anos, já acumula 1,1 milhão de seguidores no Instagram, onde é mais conhecido como Vovô Maromba.
Além do físico invejável até para jovens, Carlos se destaca pelo bom humor até na hora de treinar. Em seus vídeos, o Vovô Maromba aparece até utilizando — de verdade — os próprios veículos como peso.
Quem é?
Carlos Suassuna vive da internet há quatro anos, após repetidos vídeos que viralizaram organicamente. "Antes disso, trabalhei na roça e fui pedreiro", conta ao UOL Carros.
O Vovô Maromba se diz disciplinado desde pequeno, de modo que, além do trabalho braçal, ainda tinha disposição para malhar.
"Eu acordava às 4h30 e ia treinar. Às 7h, tinha que estar de volta para trabalhar com o meu pai na roça", lembra.
Naquela época, diz, não existia academia no sertão paraibano. Dessa forma, o então 'Jovem Maromba' precisou se virar.
Eu improvisei a academia. Até hoje, eu gosto de treinar com peso de pedra. O pessoal me chamava de doido, de maluco Carlos Suassuna, o Vovô Maromba
Os carros
Junto do sucesso, Carlos acumulou patrocínios que incluem de pizzarias a uma das maiores fabricantes de suplementos do Brasil. Mesmo com fama e sucesso, entretanto, o hábito de usar pesos improvisados continuou.
"Um dia eu pensei: eu puxo o carro, eu consigo fazer o treino com o carro", conta. Assim, o Fiat Siena preto, adquirido há 10 anos, se tornou o novo instrumento de hipertrofia do Vovô Maromba.
A experiência com polias também permitiu exercícios que incluem uma motocicleta, entre outros itens inusitados. A técnica viralizou e Carlos já registra diversos automóveis que serviram para sua ginástica diária.
Determinação
A rotina de treinos sérios do influenciador não inclui os veículos — que servem apenas à criação de conteúdo. Fora do personagem, Carlos Suassuna utiliza, na maior parte do tempo, uma academia nova e bem equipada.
A improvisação, entretanto, também sinaliza o orgulho de quem, declaradamente, venceu dificuldades. "Ele se emociona se lembra disso", avisa seu assessor.
Em outras entrevistas, Vovô Maromba já relatou episódios de insegurança alimentar na infância, além de "humilhações" quando foi a São Paulo em busca de trabalho.
Ele ressalta, porém, que superou os obstáculos; da mesma forma que se manteve firme no treino improvisado, mesmo sob piadas. "Nunca me incomodei com isso e fui até o fim".
