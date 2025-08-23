'Vovô Maromba' faz sucesso ao usar carro e moto como peso de academia

Quem é?

Carlos Suassuna vive da internet há quatro anos, após repetidos vídeos que viralizaram organicamente. "Antes disso, trabalhei na roça e fui pedreiro", conta ao UOL Carros.

O Vovô Maromba se diz disciplinado desde pequeno, de modo que, além do trabalho braçal, ainda tinha disposição para malhar.

"Eu acordava às 4h30 e ia treinar. Às 7h, tinha que estar de volta para trabalhar com o meu pai na roça", lembra.

Naquela época, diz, não existia academia no sertão paraibano. Dessa forma, o então 'Jovem Maromba' precisou se virar.