Volkswagen Golf GTI chega em setembro de olho em rivais de Honda e Toyota

O novo Volkswagen Golf GTI retorna ao Brasil depois de um hiato de seis anos. O hatch esportivo de 245 cv de potência (15 cv a mais que antes) chega em setembro e vai concorrer em um nicho onde já atuam Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla, ambos mais potentes e dotados de transmissão manual.

E os brasileiros esperaram. Depois da descontinuação em 2019, a marca confirmou a volta do hot hatch em outubro de 2024. O carro ainda apareceu no Rock In Rio, mas agora, um ano depois, o modelo chega efetivamente ao território brasileiro.

Quando deixou o país lá atrás, o Golf GTI tinha 230 cv e 35,7 kgfm de torque. Agora, o conhecido motor EA888, um quatro cilindros 2.0 turbo com injeção direta, produz 245 cv e 37,7 kgfm. O câmbio é o famoso DSG, automatizado de dupla embreagem, sete marchas e banhado a óleo.