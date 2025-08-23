Volkswagen Golf GTI chega em setembro de olho em rivais de Honda e Toyota
O novo Volkswagen Golf GTI retorna ao Brasil depois de um hiato de seis anos. O hatch esportivo de 245 cv de potência (15 cv a mais que antes) chega em setembro e vai concorrer em um nicho onde já atuam Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla, ambos mais potentes e dotados de transmissão manual.
E os brasileiros esperaram. Depois da descontinuação em 2019, a marca confirmou a volta do hot hatch em outubro de 2024. O carro ainda apareceu no Rock In Rio, mas agora, um ano depois, o modelo chega efetivamente ao território brasileiro.
Quando deixou o país lá atrás, o Golf GTI tinha 230 cv e 35,7 kgfm de torque. Agora, o conhecido motor EA888, um quatro cilindros 2.0 turbo com injeção direta, produz 245 cv e 37,7 kgfm. O câmbio é o famoso DSG, automatizado de dupla embreagem, sete marchas e banhado a óleo.
Com tração dianteira, o hatch médio cumpre o zero a 100 km/h em 6,1 segundos (0,9 s mais rápido), enquanto a velocidade máxima é limitada a 250 km/h, segundo a VW.
O hatch esportivo chega aqui na oitava geração, mas já com o facelift de meia vida (conhecido por MK8,5). Isso quer dizer que os faróis de LED, com tecnologia ID.Light, estão mais afilados e invadem a lateral. E, assim como Nivus, T-Cross e Taos nas versões mais caras, há o friso superior que é iluminado.
Já o para-choque robusto traz uma 'boca' generosa, acabamento em colmeia e o toque final: as luzes de neblina, quando ligadas, tem um aspecto de bandeira quadriculada, alusivo às pistas de corrida.
Por fim, o tradicional friso vermelho de ponta a ponta da dianteira - que interliga os faróis e 'corta' o logotipo (também iluminado) - que mostra claramente de que se trata de um esportivo da Volkswagen.
De perfil, destaque para as rodas exclusivas de 18 polegadas. Atrás, um desenho mais 'limpo', com lanternas que avançam pela tampa do porta-malas, pequeno spoiler integrado ao teto e a clássica saída dupla de escapamento
Em termos de dimensão, o novo GTI, feito sobre a plataforma MQB, tem praticamente as mesmas medidas do de sétima geração. São 4,28 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,46 m de altura e 2,64 m de entre-eixos. O porta-malas, por sua vez, cresceu: saiu de 338 para 374 litros.
Por dentro, mais novidades. Além dos clássicos bancos com padrão xadrez e costuras vermelhas, o Golf GTI traz um painel de instrumentos digital de 10,2" com grafismos vermelhos, esportivos e personalizáveis, como medidor de força G, cronômetro e contador de volta. Mas o destaque é a central MIB4 com tela de 12,9" - nada de VW Play. O som premium é assinado pela Harman Kardon.
Novo Jetta GLI estreia em outubro
Para completar o trio de siglas icônicas da VW, além do Nivus GTS e do Golf GTI, a marca traz ao Brasil o novo Jetta GLI. O sedã esportivo começa a ser vendido na segunda quinzena de outubro com mais um facelift. O preço não foi divulgado, mas o Jetta GLI atualmente custa R$ 250.990. A atualização deve acompanhar um ligeiro reajuste.
Destaque para o conjunto óptico atualizado com faróis interligados pela assinatura luminosa tanto na dianteira quanto na traseira, além das inserções em vermelho e do escapamento duplo. As rodas de liga leve são aro 18.
Por dentro, novo Jetta GLI é mais parecido com os VW nacionais. Volante, alavanca de câmbio e o sistema multimídia VW Play. Os bancos trazem ajustes elétricos e climatização, o ar-condicionado é de duas zonas e há inserções na cor vermelha nos bancos, volante e painel.
O motor continua a ser o quatro cilindros 2.0 turbo a gasolina de 231 cv e 35,7 kgfm de torque. O sedã de 4,74 m e 2,68 de entre-eixos acelera de 0 a 100 km/h fica 6,6 s. Isso tudo anda levando 510 litros no porta-malas.
Em termos de segurança, o Jetta GLI vem com detector de ponto cego, assistente de manutenção de faixa de rodagem e traseira de saída de vaga e o travel assist, que mantém a distância do veículo da frente e permanece na faixa (caso o sistema não detecte o motorista, aciona o modo de emergência).
