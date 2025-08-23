Assine UOL
Volkswagen Golf GTI chega em setembro de olho em rivais de Honda e Toyota

Raphael Panaro
Colaboração para o UOL
Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI Imagem: Divulgação

O novo Volkswagen Golf GTI retorna ao Brasil depois de um hiato de seis anos. O hatch esportivo de 245 cv de potência (15 cv a mais que antes) chega em setembro e vai concorrer em um nicho onde já atuam Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla, ambos mais potentes e dotados de transmissão manual.

E os brasileiros esperaram. Depois da descontinuação em 2019, a marca confirmou a volta do hot hatch em outubro de 2024. O carro ainda apareceu no Rock In Rio, mas agora, um ano depois, o modelo chega efetivamente ao território brasileiro.

Quando deixou o país lá atrás, o Golf GTI tinha 230 cv e 35,7 kgfm de torque. Agora, o conhecido motor EA888, um quatro cilindros 2.0 turbo com injeção direta, produz 245 cv e 37,7 kgfm. O câmbio é o famoso DSG, automatizado de dupla embreagem, sete marchas e banhado a óleo.

Imagem
Imagem: Divulgação

Com tração dianteira, o hatch médio cumpre o zero a 100 km/h em 6,1 segundos (0,9 s mais rápido), enquanto a velocidade máxima é limitada a 250 km/h, segundo a VW.

O hatch esportivo chega aqui na oitava geração, mas já com o facelift de meia vida (conhecido por MK8,5). Isso quer dizer que os faróis de LED, com tecnologia ID.Light, estão mais afilados e invadem a lateral. E, assim como Nivus, T-Cross e Taos nas versões mais caras, há o friso superior que é iluminado.

Já o para-choque robusto traz uma 'boca' generosa, acabamento em colmeia e o toque final: as luzes de neblina, quando ligadas, tem um aspecto de bandeira quadriculada, alusivo às pistas de corrida.

Por fim, o tradicional friso vermelho de ponta a ponta da dianteira - que interliga os faróis e 'corta' o logotipo (também iluminado) - que mostra claramente de que se trata de um esportivo da Volkswagen.

Imagem
Imagem: Divulgação
De perfil, destaque para as rodas exclusivas de 18 polegadas. Atrás, um desenho mais 'limpo', com lanternas que avançam pela tampa do porta-malas, pequeno spoiler integrado ao teto e a clássica saída dupla de escapamento

Em termos de dimensão, o novo GTI, feito sobre a plataforma MQB, tem praticamente as mesmas medidas do de sétima geração. São 4,28 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,46 m de altura e 2,64 m de entre-eixos. O porta-malas, por sua vez, cresceu: saiu de 338 para 374 litros.

Por dentro, mais novidades. Além dos clássicos bancos com padrão xadrez e costuras vermelhas, o Golf GTI traz um painel de instrumentos digital de 10,2" com grafismos vermelhos, esportivos e personalizáveis, como medidor de força G, cronômetro e contador de volta. Mas o destaque é a central MIB4 com tela de 12,9" - nada de VW Play. O som premium é assinado pela Harman Kardon.

Novo Jetta GLI estreia em outubro

Imagem
Imagem: Divulgação

Para completar o trio de siglas icônicas da VW, além do Nivus GTS e do Golf GTI, a marca traz ao Brasil o novo Jetta GLI. O sedã esportivo começa a ser vendido na segunda quinzena de outubro com mais um facelift. O preço não foi divulgado, mas o Jetta GLI atualmente custa R$ 250.990. A atualização deve acompanhar um ligeiro reajuste.

Destaque para o conjunto óptico atualizado com faróis interligados pela assinatura luminosa tanto na dianteira quanto na traseira, além das inserções em vermelho e do escapamento duplo. As rodas de liga leve são aro 18.

Por dentro, novo Jetta GLI é mais parecido com os VW nacionais. Volante, alavanca de câmbio e o sistema multimídia VW Play. Os bancos trazem ajustes elétricos e climatização, o ar-condicionado é de duas zonas e há inserções na cor vermelha nos bancos, volante e painel.

O motor continua a ser o quatro cilindros 2.0 turbo a gasolina de 231 cv e 35,7 kgfm de torque. O sedã de 4,74 m e 2,68 de entre-eixos acelera de 0 a 100 km/h fica 6,6 s. Isso tudo anda levando 510 litros no porta-malas.

Em termos de segurança, o Jetta GLI vem com detector de ponto cego, assistente de manutenção de faixa de rodagem e traseira de saída de vaga e o travel assist, que mantém a distância do veículo da frente e permanece na faixa (caso o sistema não detecte o motorista, aciona o modo de emergência).

