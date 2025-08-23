Volkswagen Amarok 2026 estreia com edição limitada e encosta nos R$ 400 mil
Ainda mais de olho no agronegócio, a Volkswagen Amarok chega com novidades na linha 2026.
A picape média ganhou uma edição especial e limitada alusiva à tradicional Festa do Peão de Barretos, que em 2025 chega à sua 70ª edição. Baseada na versão Extreme, a Amarok Edição Limitada Barretos 70 Anos estreia por R$ 389.990.
Os R$ 10 mil extras em relação à configuração em que se baseia são justificados por alguns diferenciais do lançamento.
O primeiro é a exclusividade, já que serão apenas 200 unidades fabricadas.
O segundo é cor cinza Moonstone, antes restrita aos modelos Nivus e Saveiro: o tom está na carroceria das duas centenas de picapes.
O terceiro é que a caminhonete traz de série equipamentos como capota marítima (um opcional de R$ 1.670) e amortecedor na tampa da caçamba, além de adesivo e badges laterais e traseiro com o tradicional logotipo da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. A picape, claro, será o veículo oficial do evento, que ocorre entre os dias 21 e 31 de agosto de 2025 na cidade do interior paulista.
No interior, a edição especial recebe tapetes de borracha e placa com a numeração da unidade e o logotipo comemorativo, posicionado próximo à manopla de câmbio.
Baseada na opção mais cara, a Amarok Barretos traz também o pack Dark, que traz acabamento escurecido nas rodas de liga leve de 20 polegadas, na capa dos retrovisores, nas maçanetas e no santoantônio integrado à caçamba, com badge "Extreme" em preto. A novidade conta, ainda, com pedaleiras esportivas, estribos laterais e grade frontal iluminada.
Todas a gama da picape média vem com o motor V6 3.0 turbodiesel de 258 cv e 59,1 kgfm de torque.
Com transmissão automática de oito marchas e tração 4x4, a Amarok acelera de zero a 100 km/h em 8 segundos. Vale lembrar que a caminhonete tem capacidade de carga de 1.104 kg e 1.280 litros de capacidade volumétrica na caçamba.
Versões e preços da VW Amarok 2026
Comfortline - R$ 339.990
Highline - R$ 356.990
Extreme - R$ R$ 379.990
Extreme Barretos 70 anos - R$ 389.990
Nova geração da Amarok terá alma chinesa
A Volkswagen já confirmou que a Amarok terá uma nova geração na América do Sul - inclusive no Brasil - com previsão de lançamento para 2027.
O modelo será produzido na fábrica em General Pacheco, na Argentina, em substituição ao atual - que continua à venda até a chegada do sucessor.
Ventila-se, no entanto, que o prazo pode ser adiantado e a nova picape média já apareça no ano que vem.
A nova Amarok será baseada na picape chinesa Maxus T90, da SAIC, com a qual a Volkswagen tem joint venture na China.
Porém, está passando por grande adaptação para a América do Sul, nos departamentos de engenharia e design locais. O complexo argentino vai receber um investimento de US$ 580 milhões (mais de R$ 3 bilhões) até 2029 para o desenvolvimento do projeto.
*Viagem a convite da Volkswagen
