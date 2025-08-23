Assine UOL
CarrosLançamentos e mercado

Volkswagen Amarok 2026 estreia com edição limitada e encosta nos R$ 400 mil

Raphael Panaro
Colaboração para o UOL, em Barretos (SP)*
Atualizada em
Imagem
Imagem: Divulgação

Ainda mais de olho no agronegócio, a Volkswagen Amarok chega com novidades na linha 2026.

A picape média ganhou uma edição especial e limitada alusiva à tradicional Festa do Peão de Barretos, que em 2025 chega à sua 70ª edição. Baseada na versão Extreme, a Amarok Edição Limitada Barretos 70 Anos estreia por R$ 389.990.

Os R$ 10 mil extras em relação à configuração em que se baseia são justificados por alguns diferenciais do lançamento.

O primeiro é a exclusividade, já que serão apenas 200 unidades fabricadas.

O segundo é cor cinza Moonstone, antes restrita aos modelos Nivus e Saveiro: o tom está na carroceria das duas centenas de picapes.

Imagem
Imagem: Divulgação

O terceiro é que a caminhonete traz de série equipamentos como capota marítima (um opcional de R$ 1.670) e amortecedor na tampa da caçamba, além de adesivo e badges laterais e traseiro com o tradicional logotipo da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. A picape, claro, será o veículo oficial do evento, que ocorre entre os dias 21 e 31 de agosto de 2025 na cidade do interior paulista.

Imagem
Imagem: Divulgação

No interior, a edição especial recebe tapetes de borracha e placa com a numeração da unidade e o logotipo comemorativo, posicionado próximo à manopla de câmbio.

Continua após a publicidade

Baseada na opção mais cara, a Amarok Barretos traz também o pack Dark, que traz acabamento escurecido nas rodas de liga leve de 20 polegadas, na capa dos retrovisores, nas maçanetas e no santoantônio integrado à caçamba, com badge "Extreme" em preto. A novidade conta, ainda, com pedaleiras esportivas, estribos laterais e grade frontal iluminada.

Todas a gama da picape média vem com o motor V6 3.0 turbodiesel de 258 cv e 59,1 kgfm de torque.

Com transmissão automática de oito marchas e tração 4x4, a Amarok acelera de zero a 100 km/h em 8 segundos. Vale lembrar que a caminhonete tem capacidade de carga de 1.104 kg e 1.280 litros de capacidade volumétrica na caçamba.

Versões e preços da VW Amarok 2026

Comfortline - R$ 339.990

Highline - R$ 356.990

Continua após a publicidade

Extreme - R$ R$ 379.990

Extreme Barretos 70 anos - R$ 389.990

Nova geração da Amarok terá alma chinesa

Nova geração da picape da Volks será baseada na picape chinesa SAIC T90
Nova geração da picape da Volks será baseada na picape chinesa SAIC T90 Imagem: Divulgação

A Volkswagen já confirmou que a Amarok terá uma nova geração na América do Sul - inclusive no Brasil - com previsão de lançamento para 2027.

O modelo será produzido na fábrica em General Pacheco, na Argentina, em substituição ao atual - que continua à venda até a chegada do sucessor.

Continua após a publicidade

Ventila-se, no entanto, que o prazo pode ser adiantado e a nova picape média já apareça no ano que vem.

A nova Amarok será baseada na picape chinesa Maxus T90, da SAIC, com a qual a Volkswagen tem joint venture na China.

Porém, está passando por grande adaptação para a América do Sul, nos departamentos de engenharia e design locais. O complexo argentino vai receber um investimento de US$ 580 milhões (mais de R$ 3 bilhões) até 2029 para o desenvolvimento do projeto.

*Viagem a convite da Volkswagen

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.