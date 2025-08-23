Volkswagen Amarok 2026 estreia com edição limitada e encosta nos R$ 400 mil

Ainda mais de olho no agronegócio, a Volkswagen Amarok chega com novidades na linha 2026.

A picape média ganhou uma edição especial e limitada alusiva à tradicional Festa do Peão de Barretos, que em 2025 chega à sua 70ª edição. Baseada na versão Extreme, a Amarok Edição Limitada Barretos 70 Anos estreia por R$ 389.990.

Os R$ 10 mil extras em relação à configuração em que se baseia são justificados por alguns diferenciais do lançamento.