Quer pedalar? Não dá pra levar bike no carro de qualquer jeito; veja regras

As bicicletas não podem atrapalhar a visibilidade de placas e nem das luzes do veículo. A exceção fica para a luz de freio elevada, conhecida como terceira luz de freio ou brake light.

As bicicletas podem ser acomodadas no teto ou na parte traseira do carro, desde que em suportes especialmente projetados para esta finalidade. Eles são conhecidos como "transbikes".

Se a escolha for pelo teto do veículo, saiba que essa posição evita possíveis danos à carroceria, passíveis de ocorrer caso o suporte da bicicleta esteja muito próximo da carroceria.

Como não existe limite de altura para transporte da "magrela", sua única preocupação será com árvores e garagens, uma vez que a bicicleta estará em cima do seu carro.

Não esqueça da régua