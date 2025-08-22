Posso deixar bateria 'zerar'? Desvendamos dúvidas sobre carros elétricos

No programa Carona desta semana, o quadro Autosserviço ajuda a solucionar dúvidas sobre o ponto que mais preocupa interessados pelos carros elétricos: a bateria.

Com a ajuda de um especialista, o apresentador Jorge Moraes explica questões sobre como proceder para prolongar a vida útil dessa bateria, assim como formas de evitar a descarga completa.

Outro mito que ele esclarece diz respeito a ficar pouco tempo com o carro conectado no carregador. Deixar o veículo carregando por poucos minutos não estraga a bateria, pelo contrário.