Patinetes da COP30 viram isca de golpistas e surgem à venda em desmanches

Os adesivos falsificados levavam à realização de Pix para estelionatários. A JET reconheceu o problema à imprensa local, garantindo que estava trabalhando na solução. A startup também reforçou que não realiza cobranças fora do aplicativo oficial.

Em 9 de agosto, a Polícia Militar deteve um homem que carregava uma patinete elétrica para supostamente vendê-la a um ferro-velho. Segundo a corporação, era um usuário de drogas que buscava revender o veículo rapidamente.

PM prendeu homem que levava um patinete a fim de revendê-lo em desmanche de peças Imagem: Divulgação

Nas redes sociais, também há registros de uma patinete jogada em um matagal e quatro sendo revendidas no mercado paralelo. Outras imagens mostram um veículo levando cinco pessoas de uma vez e até transportando um botijão de gás

Apesar dos incidentes negativos, as patinetes tem sido bem recebidas pela população local e turistas, que aderiram massivamente aos veículos. Um motel da cidade chegou a oferecer 20% de desconto a casais que chegassem ao estabelecimento a bordo do veículo.