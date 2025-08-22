Patinetes da COP30 viram isca de golpistas e surgem à venda em desmanches
Sede da COP30, conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas) a ser realizada em novembro, o município de Belém (PA) traz nas patinetes elétricas uma alternativa de mobilidade.
Os cerca de 600 patinetes já disponibilizados na cidade caíram no gosto dos moradores e de turistas rapidamente. Contudo, também se tornaram alvo de golpistas e outros criminosos.
Nas últimas três semanas, já há registros de patinetes com QR codes fraudulentos pedindo Pix, além de exemplares furtados que foram parar em desmanches e veículos arremessados em áreas de mata.
Um dos registros mais compartilhados em redes sociais mostra várias patinetes supostamente roubadas à venda em uma rua da capital paraense.
O que aconteceu
As patinetes elétricas disponibilizadas em Belém são oferecidas em parceria da prefeitura local com a empresa russa JET. Desde o início de agosto, é possível alugar 540 delas via aplicativo. Os outros 10% são de uso gratuito da prefeitura.
O desbloqueio é feito através de QR Code adesivado em cada veículo. Golpistas, entretanto, colaram códigos fraudulentos por cima dos originais, dias após a estreia do serviço.
Os adesivos falsificados levavam à realização de Pix para estelionatários. A JET reconheceu o problema à imprensa local, garantindo que estava trabalhando na solução. A startup também reforçou que não realiza cobranças fora do aplicativo oficial.
Em 9 de agosto, a Polícia Militar deteve um homem que carregava uma patinete elétrica para supostamente vendê-la a um ferro-velho. Segundo a corporação, era um usuário de drogas que buscava revender o veículo rapidamente.
Nas redes sociais, também há registros de uma patinete jogada em um matagal e quatro sendo revendidas no mercado paralelo. Outras imagens mostram um veículo levando cinco pessoas de uma vez e até transportando um botijão de gás
Apesar dos incidentes negativos, as patinetes tem sido bem recebidas pela população local e turistas, que aderiram massivamente aos veículos. Um motel da cidade chegou a oferecer 20% de desconto a casais que chegassem ao estabelecimento a bordo do veículo.
Trouxemos os patinetes para melhorar a mobilidade de Belém, e a maioria já usa com responsabilidade. Mas alguns ainda desrespeitam as regras, colocando a si e aos outros em risco Igor Normando, prefeito de Belém, nas redes sociais
Ao UOL Carros, a prefeitura de Belém ressaltou que a política pública ainda está em fase experimental, mas que o uso pela população está "cada vez maior". Não há números oficiais de incidentes registrados.
A prefeitura reforçou que "solicitações sobre condições de uso regular, orientações, métodos de pagamento e questões relacionadas sejam tratadas diretamente com a empresa, que poderá complementar e contribuir da melhor forma". A JET não respondeu ao questionamento da reportagem.
Problema nacional
Belém foi a 27ª cidade do Brasil a contar com as patinetes da JET, cuja meta é chegar a todos os municípios com mais de 500 mil habitantes no Brasil. A empresa russa pretende distribuir 200 mil unidades pelo país até 2028.
Problemas também foram registrados em Porto Alegre (RS), onde 35 veículos da JET foram arremessados em rios. Em Salvador (BA), a prefeitura proibiu o aluguel a menores de 18 anos, dentre outras normas.
