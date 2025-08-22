Aprovada há 5 meses, lei contra falso entregador ainda não é aplicada em SP

Esta força de trabalho, com a participação de associações e entidades representativas do setor, também será responsável por coordenar o processo de cadastramento, com diversos dados, como nome completo, documento de identidade, endereço, telefone, e-mail, foto, número da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e características do veículo utilizado na prestação do serviço.

Brasil tem mais de 450 mil entregadores

Falsos entregadores assaltam pedestre na capital paulista; ataque aconteceu em março de 2022 Imagem: Reprodução

De acordo com pesquisa do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), entre 2022 e 2024, houve um aumento de 18% de pessoas que trabalham por meio de aplicativos de entrega. Ainda segundo o Cebrap, são mais de 455,6 mil entregadores no país. O autor da lei, o delegado de polícia e deputado estadual Antonio Olim (PP), ressalta a gravidade do problema.

"A incidência de roubos em São Paulo envolvendo falsos entregadores e seus veículos é preocupante. Aprovamos uma legislação que, após ampla discussão e considerando diversos interesses, visa aprimorar a segurança", afirmou.

Com a regulamentação, a expectativa é de que a nova legislação iniba a ação de criminosos que se passam por entregadores e auxilie no combate a furtos e roubos durante entregas, além de oferecer mais transparência e segurança ao serviço.

"É essencial para a segurança e para que os empresários do setor, como bares e restaurantes, possam cumprir a lei de forma eficaz. A fiscalização efetiva e a garantia de que os entregadores sejam devidamente amparados são fundamentais", acrescenta.