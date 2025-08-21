Carros elétricos: veja os itens em que você economiza ao fazer a revisão

Você já viu aqui no UOL Carros que a manutenção de carros elétricos é mais simples e menos custosa que a de um veículo a combustão. Isso porque o número de componentes de um eletrificado pode ser até cinco vezes menor que o de um modelo térmico. Mas quais são os itens mais baratos de manter?
Carlos Augusto Roma, diretor técnico da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), responde de bate-pronto o primeiro: freios.
"Nos elétricos, o freio regenerativo faz o motor elétrico inverter a função para gerador. Esta função oferece resistência suficiente para frear completamente o motor fazendo o papel das pastilhas de freio só que com uma enorme vantagem: transformando a energia cinética e potencial no caso de descidas em elétrica para recarregar a bateria", explica.
Outra função disponível nos carros elétricos, o chamado one pedal drive, também contribui para essa conservação dos freios. O recurso permite dirigir utilizando apenas o pedal do acelerador. Ao tirar o pé, o carro desacelera e, em alguns casos, pode até parar completamente, devido à mesma frenagem regenerativa que recarrega a bateria. Nesse caso, "as pastilhas são menos do que coadjuvantes e por isso duram muito mais", afirma Roma.
Este mecanismo resulta em uma menor temperatura dos freios que, consequentemente, reduzem drasticamente o uso das pastilhas. "Em algumas frotas de veículos elétricos, elas [as pastilhas] chegam a durar 100 mil km ou mais, contra 30 mil ou 40 mil km em carros a combustão. Resultado: menos trocas, menor custo de mão de obra e peças", completa.
O diretor técnico da ABVE fala também sobre lubrificantes e fluidos. Carros a combustão usam óleo de motor, filtro de óleo, fluido de transmissão, fluido de direção hidráulica, entre outros. Em carros elétricos há somente óleo para refrigeração do motor elétrico e da bateria, fluido de freio (com trocas em menor frequência devido ao menor uso) e do arrefecimento da bateria - que, em alguns modelos, só é trocado a cada cinco ou dez anos. "Isso corta revisões anuais caras de óleo e filtros", comenta Roma.
Quanto aos rolamentos, buchas e coxins, o especialista afirma que o desgaste é mais suave pois não há vibração ou trepidação inerente de motores a combustão e transmissões convencionais.
"Além disso, como a curva de torque é suave e linear, os impactos nos sistemas mecânicos são menores. Isso dá maior vida útil aos itens", aponta.
O diretor da ABVE ainda diz que "motores turbos desgastam mais as peças e esses, quando bem feitos, usam componentes mais robustos sem aumentar o custo. O mesmo acontece no elétrico. Toda eventual massa extra tem um retrabalho associado para que tudo dure mais", comenta.
Carros elétricos não trazem escapamento, catalisador, sonda lambda, silencioso. "Todos suscetíveis a desgaste, corrosão e troca", diz Roma. Os carros a combustão vêm com correias dentadas, polias e tensionadores, que precisam de troca periódica e, geralmente, têm o custo elevado.
"Elétricos não têm correia de distribuição nem embreagem [porque não há motor a combustão nem câmbio tradicional]. Isso elimina mais uma linha de manutenção recorrente", resume. Já alguns componentes, como palhetas de limpador, borrachas de vedação, dobradiças, fechaduras tem duração bem parecida com a de veículos a combustão.
E a bateria? Bom, o especialista aponta que o componente em si não exige manutenção física e periódica. Caso haja alguma desconfiança de problemas, a checagem é feita via software/diagnóstico, que mostra o State of Health (SoH), o famoso estado de saúde, ciclos de carga, degradação e outras informações.
"Isso é rápido e barato — basicamente plug-and-play no scanner OBD", diz Roma. "Se houver problema grave, como um módulo degradado ou alguma falha de célula, aí sim é caro", finaliza.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.