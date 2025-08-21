Carros elétricos: veja os itens em que você economiza ao fazer a revisão

Outra função disponível nos carros elétricos, o chamado one pedal drive, também contribui para essa conservação dos freios. O recurso permite dirigir utilizando apenas o pedal do acelerador. Ao tirar o pé, o carro desacelera e, em alguns casos, pode até parar completamente, devido à mesma frenagem regenerativa que recarrega a bateria. Nesse caso, "as pastilhas são menos do que coadjuvantes e por isso duram muito mais", afirma Roma.

Este mecanismo resulta em uma menor temperatura dos freios que, consequentemente, reduzem drasticamente o uso das pastilhas. "Em algumas frotas de veículos elétricos, elas [as pastilhas] chegam a durar 100 mil km ou mais, contra 30 mil ou 40 mil km em carros a combustão. Resultado: menos trocas, menor custo de mão de obra e peças", completa.

O diretor técnico da ABVE fala também sobre lubrificantes e fluidos. Carros a combustão usam óleo de motor, filtro de óleo, fluido de transmissão, fluido de direção hidráulica, entre outros. Em carros elétricos há somente óleo para refrigeração do motor elétrico e da bateria, fluido de freio (com trocas em menor frequência devido ao menor uso) e do arrefecimento da bateria - que, em alguns modelos, só é trocado a cada cinco ou dez anos. "Isso corta revisões anuais caras de óleo e filtros", comenta Roma.

Quanto aos rolamentos, buchas e coxins, o especialista afirma que o desgaste é mais suave pois não há vibração ou trepidação inerente de motores a combustão e transmissões convencionais.

"Além disso, como a curva de torque é suave e linear, os impactos nos sistemas mecânicos são menores. Isso dá maior vida útil aos itens", aponta.

O diretor da ABVE ainda diz que "motores turbos desgastam mais as peças e esses, quando bem feitos, usam componentes mais robustos sem aumentar o custo. O mesmo acontece no elétrico. Toda eventual massa extra tem um retrabalho associado para que tudo dure mais", comenta.