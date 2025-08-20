Renault Kardian 2026 muda pontos fracos e mexe nos preços; veja novidades
Com apenas 18 meses de mercado, o Renault Kardian tem mudanças pontuais na linha 2026. A marca francesa mudou dois pontos de atenção que foram apontados pelos primeiros consumidores. E os dois são no interior: a central multimídia e o painel de instrumentos digital. A fabricante aproveitou ainda para deixar o SUV compacto mais seguro e com mais tecnologia, além de novas combinações de cores para a carroceria e uma opção de acabamento mais refinado para os bancos.
Claro que tudo tem um preço e o Renault Kardian 2026 ficou até R$ 4 mil mais caro. São quatro versões: Evolution manual (R$ 113.690), Evolution AT (R$124.690), Techno (R$ 139.290) e Iconic (R$ 149.990) - esta última mudou de nome e antes era conhecida como Première Edition. Há ainda uma opção voltada ao público PCD, a Authentic, com câmbio de dupla embreagem e R$ 119.990 na etiqueta.
Antes de falar o que mudou, no entanto, vamos ao que permanece igual: design exterior e motorização. O Kardian continua com o mesmo visual (não houve nenhuma reestilização) e todas as versões vêm equipadas com o motor 1.0 turbo de até 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque. A variação é apenas no câmbio, que pode ser manual ou automatizado de dupla embreagem - ambos de seis marchas.
Por dentro das novidades
As modificações estão basicamente no interior. Ao entrar no Kardian 2026 já dá para ver a nova central multimídia, agora chamada de OpenR Link e com tela de dez polegadas - o sistema anterior tinha visor de sete.
É simples, intuitivo e fácil de mexer - como era a outra tela -, porém, agora, tem um visual mais moderno e nova interface. As bordas não são mais grosseiras como anteriormente.
O sistema traz um menu vertical fixo à esquerda com acesso rápido às principais funções, como música, navegação, configurações do carro e também dos widgets. Tudo funciona de maneira fluida e com respostas bem rápidas. E, como um smartphone, basta também deslizar o dedo (de cima para baixo) para acessar notificações e alertas.
Há, ainda, espelhamento de Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Só há um porém: a nova tela só vem de série nas versões mais caras, Techno e Iconic. Na Evolution, é um opcional de R$ 1.200.
Já o novo painel de instrumentos digital é restrito a opção topo de linha e assume um aspecto mais refinado e com visor de LED de dez polegadas - o visor de sete polegadas anterior continua de série nas outras configurações.
Em vez de um recorte quadrado e com as laterais sobrando, a nova tecnologia preenche todo o espaço físico, com grafismos mais refinados e três diferentes modos de visualização: um clássico com velocímetro e conta-giros em destaque, um mais minimalista e com poucas informações, e o último que fornece informações dos sistemas de segurança.
A última modificação interna está no padrão dos bancos. Também só disponível para a configuração Iconic, o acabamento premium, com revestimento mais refinado (textura na cor marrom e com pespontos claros, que aparecem ainda nas laterais de porta e painéis) custam R$ 3.590 a mais. O banco em si continua o mesmo. E isso é bom sinal, já que dá bastante suporte ao corpo, principalmente nas laterais.
Segurança reforçada
Por fim, o pacote de assistências semiautônomas (ADAS) traz duas funções adicionais. A primeira é o farol alto anteligente, que ajusta a intensidade do facho de luz entre alto e baixo, conforme as condições à frente e a frenagem automática de emergência, já presente no modelo, mas que agora passa a identificar também pedestres e ciclistas.
Estas duas tecnologias se juntam ao controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, de ponto cego e de distância segura, além de assistente de partida em rampa, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.
Impressões ao dirigir
Em movimento, o Kardian continua a entregar uma boa dinâmica. Nem a suspensão com ajuste mais firme e as rodas aro 17 da versão Iconic comprometem o conforto. O curso também é satisfatório para evitar batidas secas em buracos. Já a altura do solo de quase 21 cm ajuda a não raspar em rampas e valetas.
O motor três cilindros 1.0 turbo com injeção direta de combustível, por sua vez, dá conta do recado ao mover o SUV com facilidade. O torque de 22,4 kgfm aparece em sua totalidade antes das 2.000 rpm, o que dá agilidade. Em velocidades mais altas, o tricilíndrico cresce de forma linear, mas robustas. E também é suave: a 120 km/h, por exemplo, o conta-giros está ali na faixa de 2.500 rpm, mostrando um bom conforto acústico.
A direção tem o peso correto e se comunica com o motorista de forma bem interessante, sem efeito anestesiado. No trajeto sinuoso do test-drive, o Kardian mostrou pouca rolagem da carroceria. Já a transmissão de dupla embreagem faz trocas rápidas e nos momentos certos, sem buracos.
Concorrência acirrada
A Renault agiu rápido. A atualização com menos de um ano e meio de mercado tenta corrigir alguns deslizes do lançamento e também alavancar as vendas, digamos, sonolentas. Depois do fim da greve na fábrica de São José dos Pinhais (PR) em 2024, o Kardian até subiu nos emplacamentos.
Os quatro últimos meses do ano passado foram os melhores e o compacto chegou a registrar mais de 4 mil unidades em novembro, por exemplo.
Já em 2025, a vida não está fácil. O modelo tem 'apenas' 11.616 unidades vendidas, muito atrás dos principais rivais, como VW Nivus e Fiat Pulse - os dois com mais de 25 mil unidades. Veremos se a modificação começa por dentro mesmo.
Versões e preços do Renault Kardian 2026
Evolution MT - R$ 113.690 (era R$ 112.690)
Authentic (PCD) - R$ 119.990 (manteve o preço)
Evolution AT - R$ 124.690 (era R$ 124.190)
Techno AT - R$ 139.290 (era 136.490)
Iconic AT - R$ 149.990 (era R$ 145.990)
