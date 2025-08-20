Renault Kardian 2026 muda pontos fracos e mexe nos preços; veja novidades

Com apenas 18 meses de mercado, o Renault Kardian tem mudanças pontuais na linha 2026. A marca francesa mudou dois pontos de atenção que foram apontados pelos primeiros consumidores. E os dois são no interior: a central multimídia e o painel de instrumentos digital. A fabricante aproveitou ainda para deixar o SUV compacto mais seguro e com mais tecnologia, além de novas combinações de cores para a carroceria e uma opção de acabamento mais refinado para os bancos.



Claro que tudo tem um preço e o Renault Kardian 2026 ficou até R$ 4 mil mais caro. São quatro versões: Evolution manual (R$ 113.690), Evolution AT (R$124.690), Techno (R$ 139.290) e Iconic (R$ 149.990) - esta última mudou de nome e antes era conhecida como Première Edition. Há ainda uma opção voltada ao público PCD, a Authentic, com câmbio de dupla embreagem e R$ 119.990 na etiqueta.

Renault Kardian mantém design introduzido no lançamento; preços vão de R$ 113.690 a R$ 149.990 Imagem: Divulgação

Antes de falar o que mudou, no entanto, vamos ao que permanece igual: design exterior e motorização. O Kardian continua com o mesmo visual (não houve nenhuma reestilização) e todas as versões vêm equipadas com o motor 1.0 turbo de até 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque. A variação é apenas no câmbio, que pode ser manual ou automatizado de dupla embreagem - ambos de seis marchas.