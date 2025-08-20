Novo carro elétrico bate recorde de distância percorrida sem recarga

O UOL Carros já falou das novas 'receitas' de bateria, que prometem muito mais alcance e menos tempo de recarga. Enquanto essa tecnologia — liderada pelos chineses — não chega, dá para fazer muito com o que se tem no mercado: 935,44 km sem recarregar, mais especificamente.

Foi essa a distância percorrida pelo Polestar 3, que obteve o recorde mundial de distância rodada por um carro elétrico sem recarga.

Até há resultados melhores já divulgado, mas todos ocorreram em ambiente controlado e/ou sem recarga. O SUV elétrico da Polestar — subsidiária esportiva da Volvo —, por sua vez, atingiu a marca em vias públicas do Reino Unido.