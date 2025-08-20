Gigante e renovada: o que mudou na picape mais cara vendida no Brasil

Nesta semana, o programa Carona conta as novidades da Ram 3500. Medindo mais de 6 metros de comprimento, a picape gigante recebeu reestilização na dianteira, que agora exibe grade redesenhada e novos faróis bipartidos e full-LED.

Além disso, o utilitário teve incremento de mais de 50 cv no motor 6.7 turbodiesel de seis cilindros, que agora rende 436 cv e impressionantes 148,7 kgfm de torque.

Equipada com tração 4x4 e reduzida, a nova Ram 3500 traz acabamento luxuoso e itens como bancos dianteiros elétricos e central multimídia de 14,5 polegadas. Ao mesmo tempo, conta com atributos desejados em veículos voltados ao trabalho, como capacidade de carga de até 1.599 kg e capacidade de reboque de 9.079 kg.