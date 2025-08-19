Zero-km de 2022: por que montadoras têm alguns carros encalhados em lojas
Quem acessa o site de uma montadora pode encontrar carros pouco acessíveis no catálogo. Mas não é só por causa do preço: alguns modelos praticamente inexistem nas concessionárias.
A maioria deles corresponde a carro elétricos de alguns anos atrás. Suas últimas unidades — quando existem — têm descontos generosos.
Com a chegada de marcas chinesas e a evolução rápida da tecnologia, esses EVs ficaram obsoletos antes da hora. Sem grande apelo, resta zerar o estoque de unidades produzidas 2023 ou até antes. O fenômeno, entretanto, tem exemplos até de modelos à combustão.
Subaru
Um dos poucos 'encalhados' que não é um carro elétrico é o Subaru Forester, que teve 70 unidades emplacadas em 2025.
O SUV médio é o único modelo da Subaru no Brasil, importado pelo grupo Caoa. Segundo apurou UOL Carros, o futuro da marca é incerto, mas há clientela de longa data que prefere modelos datados do que outra fabricante.
São essas pessoas, principalmente, que desembolsam R$ 253.900 pelo Subaru Forester 2023, com motor Boxer 2.0 de 150 cv e tração integral.
Nissan
Lançado em 2018 por R$ 178.400, o Nissan Leaf chegou a ser o único elétrico à venda no Brasil, mas os anos passaram rápido.
Detalhes como a autonomia de 192 km e o interior defasado tornaram o compacto pouco interessante. A inflação pós-pandemia ainda elevou seu preço de tabela para quase R$ 300.000.
Mesmo com um facelift em 2022, o Leaf foi sendo barateado em promoções frequentes, até chegar aos R$ 159.990.
Hoje, o veículo pioneiro sequer consta no catálogo da Nissan, cujo foco principal está na linha Kicks.
Mesmo assim, é possível encontrar unidades zero-km do Leaf 2022/23 por R$ 199.990 em algumas concessionárias do Brasil.
Caoa Chery
O iCar foi a aposta da Caoa Chery para o título elétrico mais barato do Brasil, custando R$ 139.990 à época do lançamento, em 2022.
As dimensões enxutas do modelo de dois lugares e a chegada de rivais como o BYD Dolphin Mini atrapalharam e, no fim, só 215 unidades do iCar foram comercializadas desde 2025.
Sem demanda pelo subcompacto e com a linha Tiggo vendendo bem, a Caoa Chery até anuncia o iCar em seu site.
Encontrá-lo, porém, é tarefa difícil: nos showrooms da internet, só há o iCar 2022/23 ou 2023/23 à venda, por R$ 119.990.
BYD
A BYD deu início à sua invasão no mercado brasileiro em 2022, com o Tan (SUV) e o Han (sedã). São modelos de luxo, com mais de 500 cv, freios Brembo, decoração requintada e preço, na estreia, variando entre R$ 487.590 e R$ 539.990.
Três anos depois, a dupla virou coadjuvante frente às linhas Dolphin e Song, entre outras de grande volume.
Com novidades a caminho, Han e Tan "envelheceram" rápido e, até julho, somaram apenas 70 unidades vendidas.
Para zerar o estoque, a BYD foi agressiva: R$ 100.000 de desconto em cada um. A promoção vale para unidades fabricadas no ano passado e para compras via CNPJ.
Jaguar
Em 2019, o Jaguar I-Pace estreou como o SUV elétrico de luxo e esportividade à disposição dos brasileiros. Desde então, só houve mudanças pontuais a cada virada de linha do carro.
Sem muito sucesso, o I-Pace se restringe, hoje, às unidades 2022/23, que saem a partir de R$ 380.000. Outros carros zero-km da marca também ficaram restritos ao resto de estoque, reposto, pela última vez, no ano passado.
Isso acontece porque a Jaguar prepara uma renovação radical de estilo, tecnologia e proposta de seus carros. Logo, até 2026 ou 2027, a marca não comercializará lançamentos. O foco das concessionárias se restringirá aos seminovos e serviços de pós-venda.
Fiat
Em 2021, o Fiat 500e marcou a estreia da fabricante no mercado carros elétricos no Brasil. O subcompacto custava R$ 239.990 em agosto daquele ano; chegou a bater os R$ 255.990 e, recentemente, passou a custar R$ 214.990.
O 500e ainda consta no site da Fiat, mas só com unidades de 2022 listadas. Encontrá-las é quase impossível: UOL Carros procurou diferentes concessionárias, que disseram não tê-lo em estoque há um bom tempo.
O lote de modelos 2024, que a Fiat pretendia trazer no ano passado, nunca veio — e provavelmente não virá.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.