Zero-km de 2022: por que montadoras têm alguns carros encalhados em lojas

Quem acessa o site de uma montadora pode encontrar carros pouco acessíveis no catálogo. Mas não é só por causa do preço: alguns modelos praticamente inexistem nas concessionárias.

A maioria deles corresponde a carro elétricos de alguns anos atrás. Suas últimas unidades — quando existem — têm descontos generosos.

Com a chegada de marcas chinesas e a evolução rápida da tecnologia, esses EVs ficaram obsoletos antes da hora. Sem grande apelo, resta zerar o estoque de unidades produzidas 2023 ou até antes. O fenômeno, entretanto, tem exemplos até de modelos à combustão.