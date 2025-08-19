Por que GM mandou destruir carro elétrico visionário que antecipou a Tesla

Hoje, a Tesla é a referência quando se trata de carros avançados, com propulsão totalmente elétrica e tecnologia de condução autônoma.

Porém, há 26 anos, a General Motors lançava um automóvel elétrico inovador, que introduziu uma série de tecnologias usadas até hoje pela Tesla e a indústria automotiva. Contudo, quase todas as pouco mais de 1,1 mil unidades foram destruídas pela própria GM em 2003.

Trata-se do General Motors EV1, produzido de 1996 a 1999 no estado de Michigan, nos Estados Unidos, e que teve duas gerações durante o curto período de vida.