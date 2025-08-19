Como prolongar vida útil da bateria e economizar com seu carro eletrificado

Os carros elétricos estão cada vez mais presentes no dia a dia dos motoristas, mas ainda geram uma série de dúvidas sobre seu uso e manutenção. No programa Carona desta semana, no quadro Autosserviço, o apresentador Jorge Moraes esclarece mitos e verdades sobre a bateria destes veículos.

Com a ajuda de um especialista, o apresentador explica questões sobre como proceder para prolongar a vida útil dessa bateria, como evitar a descarga completa.

Outro mito que ele esclarece diz respeito a ficar pouco tempo com o carro conectado no carregador. Deixar o veículo carregando por poucos minutos não estraga a bateria, pelo contrário.