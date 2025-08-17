Fiat Toro 2026: picape ganha itens pedidos pelos clientes e nova dianteira

Lançada em 2016, a Fiat Toro foi, ao lado da Renault Oroch, uma das primeiras picapes monobloco com porte maior do que o de compactas, porém menor do que médias como Toyota Hilux.

Desde então, o utiliário da marca italiana foi evoluindo, sem perder a dirigibilidade que remete a carros de passeio nem a oferta de itens de conforto e tecnologia que você vê com mais frequência em SUVs.

Na linha 2026, que acaba de chegar às concessionárias, a Toro passa pela segunda reestilização desde sua estreia - a primeira aconteceu em 2021.