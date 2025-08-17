Fiat Toro 2026: picape ganha itens pedidos pelos clientes e nova dianteira
Lançada em 2016, a Fiat Toro foi, ao lado da Renault Oroch, uma das primeiras picapes monobloco com porte maior do que o de compactas, porém menor do que médias como Toyota Hilux.
Desde então, o utiliário da marca italiana foi evoluindo, sem perder a dirigibilidade que remete a carros de passeio nem a oferta de itens de conforto e tecnologia que você vê com mais frequência em SUVs.
Na linha 2026, que acaba de chegar às concessionárias, a Toro passa pela segunda reestilização desde sua estreia - a primeira aconteceu em 2021.
Agora, a picape recebe atualizações no design dianteiro e traseiro, além de ganhar rodas de liga leve redesenhadas.
Além disso, todas as versões passam a vir de série com dois itens requisitados pelos clientes: freios a disco nas rodas traseiras e freio de estacionamento eletrônico com função auto hold. Além disso, a alavanca de câmbio foi redesenhada.
A gama de versões foi mantida, bem como a motorização: motor 1.3 turbo flex de 174 cv e 27,5 kgfm, acompanhado de câmbio automático de seis marchas e tração dianteira, nas configurações Endurance, Freedom, Volcano e Ultra; e propulsor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 45,8 kgfm, gerenciado pela transmissão automática de nove velocidades e tração 4x4, a equipar as configurações Volcano e Ranch, as duas mais caras.
Os preços sugeridos da linha 2026 vão de R$ 159.490 a R$ 228.490 e tiveram acréscimo de R$ 2.000 em todas as versões.
Toro de cara nova
A novidade da Toro 2026 que chama a atenção à primeira vista está na dianteira, modificada de acordo com a identidade visual de lançamentos recentes da Fiat, como os facelifts de Pulse, Fastback, Argo e Cronos.
As luzes de condução diurna posicionadas rentes ao capô, que são uma espécie de marca registrada da Toro desde 2016, trazem novo desenho, com LEDs segmentados como se fossem pixels.
A grade dianteira trapezoidal também é nova, exibindo filetes na vertical inclinados em direção ao centro da peça, com o (grande) logotipo da Fiat em destaque.
Os faróis full-LED continuam posicionados mais abaixo, como anteriormente, mas agora são ladeados por entradas de ar nas extremidades do novo para-choque frontal, como no Pulse e no Fastback 2026, para melhorar a aerodinâmica.
Na traseira, as lanternas, igualmente full-LED, ficaram mais esguias, trazendo arranjo interno de luzes "pixelizado" e mantendo o apêndice que avança até as laterais da carroceria.
A tampa da caçamba mantém a abertura bipartida, como acontece desde a primeira Toro, mas a respectiva maçaneta, posicionada no centro da peça, recebeu novo visual.
Como anteriormente, a capacidade de carga é de 750 kg nas versões flex e sobe a 1.010 kg nas variantes com motor a diesel.
Novidades também na parte interna
Na cabine, a Toro também ganhou novidades, além da já mencionada adição do freio de estacionamento eletrônico e da alavanca de câmbio redesenhada - disponíveis de série em toda a gama da picape.
O revestimento de bancos e painéis de portas também mudou, enquanto os passageiros do banco traseiro passaram a contar com duas portas USB dos tipos A e C para a recarga de celulares e tablets.
Igualmente disponível desde a versão de entrada Endurance, o painel de instrumentos digital de sete polegadas recebeu novos gráficos.
Além disso, a Toro 2026 estreia novos pacotes de serviços conectados Fiat Connect Me nas versões em que essa funcionalidade é disponibilizada - a tecnologia permite acessar funções do veículo pelo celular, a distância, além de trazer outros recursos.
Os proprietários da picape na linha 2026 passam a contar gratuitamente, pelo período de seis meses, o pacote Premium +, que inclui conexão a internet dedicada com roteador Wi-Fi.
Por até 5 anos, os compradores da nova Toro também têm funcionalidades gratuitas por até cinco anos do pacote Essential, que traz a possibilidade de atualizações remotas de software, informações e status de saúde do veículo e notificações a bordo.
Como na linha 2025, as versões mais equipadas da picape na linha 2026 vêm de fábrica com frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa e comutação automática do farol alto. Contudo, não foi essa vez que a Toro recebeu alerta de ponto cego e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, itens disponíveis na Ram Rampage, construída sobre a mesma plataforma.
A picape da Fiat também continua sem a oferta de teto solar.
