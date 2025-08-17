Assine UOL
Fiat Toro 2026: picape ganha itens pedidos pelos clientes e nova dianteira

Alessandro Reis
Do UOL, em São Paulo (SP)
Atualizada em
Lançada em 2016, a Fiat Toro foi, ao lado da Renault Oroch, uma das primeiras picapes monobloco com porte maior do que o de compactas, porém menor do que médias como Toyota Hilux.

Desde então, o utiliário da marca italiana foi evoluindo, sem perder a dirigibilidade que remete a carros de passeio nem a oferta de itens de conforto e tecnologia que você vê com mais frequência em SUVs.

Na linha 2026, que acaba de chegar às concessionárias, a Toro passa pela segunda reestilização desde sua estreia - a primeira aconteceu em 2021.

Agora, a picape recebe atualizações no design dianteiro e traseiro, além de ganhar rodas de liga leve redesenhadas.

Além disso, todas as versões passam a vir de série com dois itens requisitados pelos clientes: freios a disco nas rodas traseiras e freio de estacionamento eletrônico com função auto hold. Além disso, a alavanca de câmbio foi redesenhada.

A gama de versões foi mantida, bem como a motorização: motor 1.3 turbo flex de 174 cv e 27,5 kgfm, acompanhado de câmbio automático de seis marchas e tração dianteira, nas configurações Endurance, Freedom, Volcano e Ultra; e propulsor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 45,8 kgfm, gerenciado pela transmissão automática de nove velocidades e tração 4x4, a equipar as configurações Volcano e Ranch, as duas mais caras.

Os preços sugeridos da linha 2026 vão de R$ 159.490 a R$ 228.490 e tiveram acréscimo de R$ 2.000 em todas as versões.

Toro de cara nova

Fiat Toro Ranch 2026
Fiat Toro Ranch 2026 Imagem: Divulgação
A novidade da Toro 2026 que chama a atenção à primeira vista está na dianteira, modificada de acordo com a identidade visual de lançamentos recentes da Fiat, como os facelifts de Pulse, Fastback, Argo e Cronos.

As luzes de condução diurna posicionadas rentes ao capô, que são uma espécie de marca registrada da Toro desde 2016, trazem novo desenho, com LEDs segmentados como se fossem pixels.

Fiat Toro Ranch 2026
Fiat Toro Ranch 2026 Imagem: Divulgação

A grade dianteira trapezoidal também é nova, exibindo filetes na vertical inclinados em direção ao centro da peça, com o (grande) logotipo da Fiat em destaque.

Os faróis full-LED continuam posicionados mais abaixo, como anteriormente, mas agora são ladeados por entradas de ar nas extremidades do novo para-choque frontal, como no Pulse e no Fastback 2026, para melhorar a aerodinâmica.

Fiat Toro Ranch 2026
Fiat Toro Ranch 2026 Imagem: Divulgação
Na traseira, as lanternas, igualmente full-LED, ficaram mais esguias, trazendo arranjo interno de luzes "pixelizado" e mantendo o apêndice que avança até as laterais da carroceria.

Fiat Toro Ranch 2026
Fiat Toro Ranch 2026 Imagem: Divulgação

A tampa da caçamba mantém a abertura bipartida, como acontece desde a primeira Toro, mas a respectiva maçaneta, posicionada no centro da peça, recebeu novo visual.

Como anteriormente, a capacidade de carga é de 750 kg nas versões flex e sobe a 1.010 kg nas variantes com motor a diesel.

Novidades também na parte interna

Fiat Toro Ranch 2026
Fiat Toro Ranch 2026 Imagem: Divulgação
Na cabine, a Toro também ganhou novidades, além da já mencionada adição do freio de estacionamento eletrônico e da alavanca de câmbio redesenhada - disponíveis de série em toda a gama da picape.

O revestimento de bancos e painéis de portas também mudou, enquanto os passageiros do banco traseiro passaram a contar com duas portas USB dos tipos A e C para a recarga de celulares e tablets.

Todas as versões da Toro agora trazem de série freio de estacionamento eletrônico na linha 2026
Todas as versões da Toro agora trazem de série freio de estacionamento eletrônico na linha 2026 Imagem: Divulgação

Igualmente disponível desde a versão de entrada Endurance, o painel de instrumentos digital de sete polegadas recebeu novos gráficos.

Além disso, a Toro 2026 estreia novos pacotes de serviços conectados Fiat Connect Me nas versões em que essa funcionalidade é disponibilizada - a tecnologia permite acessar funções do veículo pelo celular, a distância, além de trazer outros recursos.

Os proprietários da picape na linha 2026 passam a contar gratuitamente, pelo período de seis meses, o pacote Premium +, que inclui conexão a internet dedicada com roteador Wi-Fi.

Painel digital de 7 polegadas é de série em todas as configurações e agora tem novos gráficos
Painel digital de 7 polegadas é de série em todas as configurações e agora tem novos gráficos Imagem: Divulgação

Por até 5 anos, os compradores da nova Toro também têm funcionalidades gratuitas por até cinco anos do pacote Essential, que traz a possibilidade de atualizações remotas de software, informações e status de saúde do veículo e notificações a bordo.

Como na linha 2025, as versões mais equipadas da picape na linha 2026 vêm de fábrica com frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa e comutação automática do farol alto. Contudo, não foi essa vez que a Toro recebeu alerta de ponto cego e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, itens disponíveis na Ram Rampage, construída sobre a mesma plataforma.

A picape da Fiat também continua sem a oferta de teto solar.

