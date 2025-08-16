Zeekr 7X é SUV premium 'diferentão' para você impressionar vizinhos

O SUV médio é feito sob a moderna plataforma Sustainable Experience Architecture (SAE), com 73% composta de aços de alta resistência e que permite o modelo chegar a 4,78 m - igual a um BYD King, por exemplo - e ter um entre-eixos generoso: 2,90 m. Outro destaque é a capacidade do porta-malas, que é de 616 litros, mas pode chegar aos quase 2.000 l com a fileira de bancos rebatida.

Imagem: Divulgação

A arquitetura elétrica de 800V dá outro número superlativo ao 7X, como o poder de carregamento de até 400 kW em corrente contínua (DC), que faz a bateria de 100 kWh ir de 10% a 80% em apenas 13 minutos. O problema é que não há nenhum carregador no Brasil que chegue nesta potência. Já em corrente alternada, o modelo consegue suportar até 22 kW.

Falando em bateria, ela é composta de níquel, manganês e cobalto (NMC), tem alta densidade energética e é fornecida pela CATL. Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro (PBEV), são 423 km de autonomia. Em outras medições pelo mundo, o 7X consegue rodar mais de 500 km.

Já o visual foge um pouco da ousadia da dupla que a Zeekr já vende em solo brasileiro. As linhas são muito mais simples, leves e com boas proporções. O perfil é limpo com maçanetas embutidas e destaque para as rodas de 20 polegadas de alumínio forjado. O desenho dos faróis e lanternas também vão para um lado mais, digamos, convencional - sem perder a elegância e o futurismo, claro. Afinal, a Zeekr é uma marca de luxo.

No quesito motorização, o 7X é bem fornido. Traz dois motores elétricos que, juntos, entregam nada menos que 646 cv de potência e 72,4 kgfm de torque. Números difíceis de serem batidos na categoria e no segmento em geral. E, por ser do Grupo Geely, a Zeekr bebe da fonte da Volvo no aspecto segurança.