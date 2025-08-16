Zeekr 7X é SUV premium 'diferentão' para você impressionar vizinhos

O Zeekr 7X estreia no Brasill como terceiro integrante do portfólio da marca chinesa que pertence ao Grupo Geely, também proprietário de marcas famosas como Volvo, Lotus, Smart e Lynk & Co.
O SUV elétrico chega para preencher a lacuna entre o compacto X e o sedã 001. E a versão única, Flagship AWD, tem credenciais de fazer inveja aos concorrentes: 646 cv de potência, 0 a 100 km/h abaixo de 4 segundos, 423 km de autonomia e muita tecnologia embarcada. Preço? R$ 448 mil.
A concorrência será com as fabricantes alemãs. Em termos de porte, o 7X rivaliza com o BMW iX3 e o Audi Q6 e-tron, mas os rivais são bem mais caros e custam para lá de R$ 500 mil.
O SUV médio é feito sob a moderna plataforma Sustainable Experience Architecture (SAE), com 73% composta de aços de alta resistência e que permite o modelo chegar a 4,78 m - igual a um BYD King, por exemplo - e ter um entre-eixos generoso: 2,90 m. Outro destaque é a capacidade do porta-malas, que é de 616 litros, mas pode chegar aos quase 2.000 l com a fileira de bancos rebatida.
A arquitetura elétrica de 800V dá outro número superlativo ao 7X, como o poder de carregamento de até 400 kW em corrente contínua (DC), que faz a bateria de 100 kWh ir de 10% a 80% em apenas 13 minutos. O problema é que não há nenhum carregador no Brasil que chegue nesta potência. Já em corrente alternada, o modelo consegue suportar até 22 kW.
Falando em bateria, ela é composta de níquel, manganês e cobalto (NMC), tem alta densidade energética e é fornecida pela CATL. Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro (PBEV), são 423 km de autonomia. Em outras medições pelo mundo, o 7X consegue rodar mais de 500 km.
Já o visual foge um pouco da ousadia da dupla que a Zeekr já vende em solo brasileiro. As linhas são muito mais simples, leves e com boas proporções. O perfil é limpo com maçanetas embutidas e destaque para as rodas de 20 polegadas de alumínio forjado. O desenho dos faróis e lanternas também vão para um lado mais, digamos, convencional - sem perder a elegância e o futurismo, claro. Afinal, a Zeekr é uma marca de luxo.
No quesito motorização, o 7X é bem fornido. Traz dois motores elétricos que, juntos, entregam nada menos que 646 cv de potência e 72,4 kgfm de torque. Números difíceis de serem batidos na categoria e no segmento em geral. E, por ser do Grupo Geely, a Zeekr bebe da fonte da Volvo no aspecto segurança.
O 7X tirou nota máxima no teste de impacto do Euro NCAP. Entre os equipamentos estão o sistema avançado semiautônomo, com 12 radares ultrassônicos, 12 câmeras HD, visão 360º, além de sete airbags, suporte de mitigação de colisão dianteira e traseira, controle de cruzeiro adaptativo com função 'para e anda', alerta de tráfego cruzado, de ponto cego, e assistente de manutenção de faixa.
Primeiras impressões
O curto test-drive do Zeekr 7X foi bem longe de seu habitat: uma pista de corrida. Mais precisamente no Circuito Panamericano, no interior de São Paulo. Antes, no entanto, vale destacar que para entrar no carro basta apertar um botão localizado na coluna B - igual ao Ford Mach-E - e a porta se abre automaticamente. Para fechar, basta pressionar outro botão na parte dentro. E um detalhe interessante: as portas dianteiras e traseiras não tem moldura na parte superior. Um aspecto um tanto quanto sofisticado.
No trajeto até a entrada da pista já deu para perceber que a suspensão pneumática do Zeekr 7X fornece um conforto extremo a quem vai dentro. Mesmo assim ela segura a carroceria que não aderna tanto perigosamente nas curvas.
E, apesar dos superlativos 646 cv fornecidos pelos dois motores elétricos, a entrega de potência e dos 72,4 kgfm dá de uma forma serena. Não há aquela 'patada' de aceleração e corpo grudado no banco - ao menos em uma pista larga e com uma reta imensa. E mesmo com o 0 a 100 km/h de superesportivo: 3,8 s - ótima marca para um carro de 2.500 kg.
Os pneus Michelin Pilot Sport EV também são voltados a eficiência e menor ruído. Eles 'assobiam' fácil em qualquer curva feita de forma mais entusiasmada.
O volante tem ótima ergonomia e traz o mesmo formato do Volvo EX30, com as partes superior e inferior achatadas. Pena que a direção, no modo normal, é leve: boa para o dia a dia, mas sem uma boa resposta para o motorista na pista.
As voltas foram tão rápidas que não deu para apreciar a bonita (e gigante) tela de 16" do multimídia que centraliza as principais funções. Há botões físicos, a cabine é bem minimalista e com um ótimo acabamento, que pode ser claro ou escuro.
No visor de instrumentos também digital, de 13", só foi possível notar o velocímetro ultrapassando 160 km/h no final da reta - a velocidade máxima é limitada a 200 km/h. Ah, em freadas fortes, o 7X 'afunda' dianteira, porém os freios estancam bem o SUV de 2,5 toneladas.
Também não deu para curtir os bancos com massageadores, que esfriam e esquentam. Mas fica claro que a vocação do SUV elétrico chinês é totalmente urbana. E, de quebra, vai impressionar aquele vizinho com um carro 'diferentão'.
