Radares irregulares causam anulação de multas no litoral de São Paulo
Motoristas que foram multados recentemente em São Sebastião (SP), no litoral paulista, terão uma segunda chance: diversos radares de velocidade da cidade estão irregulares, permitindo a anulação das infrações.
A descoberta foi de Helton Romano, que acompanha a administração pública do município. Segundo o jornalista, ao menos 16 dispositivos não poderiam estar operando. Alguns foram reprovados nos testes periódicos, exigidos por lei. Outros sequer foram testados novamente dentro do prazo máximo exigido.
Que testes são esses?
"Segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os medidores de velocidade precisam de ser aprovados em verificação inicial pelo Inmetro e em verificação periódica a cada 12 meses", explica Marco Fabrício Vieira, advogado especialista em questões de trânsito.
Essa aferição consiste na passagem pelo radar com um veículo cuja velocidade é controlada com equipamentos de precisão. São cinco passagens, realizadas em velocidades diferentes, diz o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP)
Após cada passagem da viatura pelo medidor, os resultados registrados pelo sistema fotográfico são confrontados com os resultados obtidos pelos instrumentos padronizados de verificação.
Para velocidades até 100 km/h, o erro na leitura do radar deve ser de, no máximo, 7 km/h. Em velocidades acima de 100 km/h, o erro máximo é de 7%, para mais ou menos.
Técnicos também precisam conferir se os equipamentos do radar têm danos, se foram violados indevidamente e se o software do aparelho está operando sem problemas.
Os resultados devem ser informados ao Inmetro, que permite consulta a radares de todo o Brasil em seu site.
Posso recorrer?
Segundo Marco Fabricio Vieira, qualquer pessoa que foi multada pode acessar o site do Inmetro e consultar se o radar que fez o registro estava regular no momento da infração.
Caso a irregularidade seja constatada, é possível usar a informação do órgão como "prova que determinado radar não atende a legislação por estar com essa verificação vencida", explica o especialista.
O Detran-SP diz que a contestação pode ocorrer ainda na fase de defesa prévia, que normalmente acontece quando a notificação de autuação chega via correio.
Nessa fase, a multa ainda não foi aplicada, com prazo de até um mês para recurso. Caso essa apelação seja indeferida, ainda é possível recorrer a órgãos superiores.
Como estão os radares de São Sebastião?
UOL Carros apurou que os radares irregulares foram instalados em fevereiro de 2024. Segundo a prefeitura, a inspeção inicial foi realizada pelo Inmetro e todos os dispositivos foram aprovados.
Pela lei, a revisão periódica deveria ter ocorrido em fevereiro desse ano, mas dispositivos como o situado na avenida Mãe Bernarda, 1615 jamais foram inspecionados, segundo os dados oficiais.
Em outros radares, a inspeção ocorreu só em maio, através do Ipem-SP. Nesse caso, servidores do órgão reprovaram os radares nos testes padronizados.
De acordo com o Ipem-SP, a empresa responsável pelos radares irregulares foi autuada e notificada do problema, assim como a administração municipal.
A reportagem questionou a prefeitura de São Sebastião acerca de prazos para regularização dos dispositivos, mas não obteve resposta.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.