Radares irregulares causam anulação de multas no litoral de São Paulo

Que testes são esses?

"Segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os medidores de velocidade precisam de ser aprovados em verificação inicial pelo Inmetro e em verificação periódica a cada 12 meses", explica Marco Fabrício Vieira, advogado especialista em questões de trânsito.

Essa aferição consiste na passagem pelo radar com um veículo cuja velocidade é controlada com equipamentos de precisão. São cinco passagens, realizadas em velocidades diferentes, diz o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP)

Após cada passagem da viatura pelo medidor, os resultados registrados pelo sistema fotográfico são confrontados com os resultados obtidos pelos instrumentos padronizados de verificação.

Para velocidades até 100 km/h, o erro na leitura do radar deve ser de, no máximo, 7 km/h. Em velocidades acima de 100 km/h, o erro máximo é de 7%, para mais ou menos.

Técnicos também precisam conferir se os equipamentos do radar têm danos, se foram violados indevidamente e se o software do aparelho está operando sem problemas.