Por que donos de carrões como influenciador Hytalo Santos não fazem seguro

Preso ontem em Carapicuíba (SP), sob acusação de obstruir investigações nas quais é suspeito de explorar crianças e adolescentes, o influenciador digital Hytalo Santos estava com um Land Rover Defender 130 quando foi capturado. Na ocasião, seu marido, Israel Nata Vicente, também foi preso preventivamente.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil, o carro de luxo, que novo custa cerca de R$ 1 milhão, não tem seguro. Essa é uma prática comum entre proprietários de automóveis de alto padrão - além do Land Rover, Hytalo aparece nas redes sociais com outros carros caros e luxuosos.

Especialista consultada pelo UOL Carros confirma: donos de tais veículos simplesmente preferem se arriscar a ter o patrimônio comprometido em caso de furto, roubo ou sinistro.