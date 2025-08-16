Por que donos de carrões como influenciador Hytalo Santos não fazem seguro
Preso ontem em Carapicuíba (SP), sob acusação de obstruir investigações nas quais é suspeito de explorar crianças e adolescentes, o influenciador digital Hytalo Santos estava com um Land Rover Defender 130 quando foi capturado. Na ocasião, seu marido, Israel Nata Vicente, também foi preso preventivamente.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil, o carro de luxo, que novo custa cerca de R$ 1 milhão, não tem seguro. Essa é uma prática comum entre proprietários de automóveis de alto padrão - além do Land Rover, Hytalo aparece nas redes sociais com outros carros caros e luxuosos.
Especialista consultada pelo UOL Carros confirma: donos de tais veículos simplesmente preferem se arriscar a ter o patrimônio comprometido em caso de furto, roubo ou sinistro.
Lilian Viana, diretora da oficina independente Frison, especializada em reparos de automóveis esportivos, esclarece a questão.
"Menos de 10% dos meus clientes têm seguro porque não vale a pena. Eles usam o esportivo poucas vezes ao ano e têm carros mais tradicionais para o dia a dia. A relação custo x risco não compensa. Além disso, alguns levam o carro para acelerar em autódromos e o seguro não cobre esse tipo de uso", diz Viana em reportagem publicada originalmente em julho de 2019 no UOL Carros.
Essa mesma reportagem informa que, no caso de carros mais caros e luxuosos, é mais frequente haver perda total em caso de acidente na comparação com veículos convencionais, justamente devido ao elevado custo de peças de reposição e também por causa da mão de obra cara - via de regra, as seguradoras dão perda total e pagam o valor da Tabela Fipe ao proprietário quando o reparo chega a 75% do valor de mercado do veículo.
Lambo batida por Rubinho
Em fevereiro de 2019, o piloto Rubens Barrichello danificou a dianteira de um raríssimo Lamborghini Gallardo LP-570-4 Super Trofeo Stradale 2013. Ele bateu o carro, emprestado, durante teste de pista para o canal "Acelerados".
Com produção limitada a 150 exemplares no mundo todo, o cupê italiano teve de duas a três unidades destinadas ao Brasil e hoje custa cerca de R$ 1,1 milhão, de acordo com a Fipe.
Na mesma matéria de julho de 2019, nossa reportagem confirmou que, na época, o reparo chegou a receber orçamento de aproximadamente R$ 700 mil, valor que correspondia a pouco mais de 63% do preço de tabela. Detalhe: o carro não tinha seguro.
*Com informações de reportagem publicada originalmente em 24/07/2019
