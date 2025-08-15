Quer consultar multas e pendências pela placa do carro? Siga estes passos

É possível consultar uma placa e descobrir se o carro tem multas e pendências indesejáveis. Mas, para isso, você precisará saber o código Renavam do veículo.
Renavam é a sigla para Registro Nacional de Veículos Automotores, um código de até 11 números presente tanto no CRV (Certificado de Registro de Veículo) quanto no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo).
A consulta de pendências pela placa pode ser feita por quem quer planejar pagamentos, entrar com recursos ou comprar um carro usado. Vale lembrar que, para fazer o licenciamento anual do veículo, é preciso pagar eventuais multas vencidas.
Como consultar multas federais pela placa do carro
- Acesse o portal CPAG, da Polícia Rodoviária Federal --é possível consultar autuações e multas em aberto, canceladas ou já pagas, além de gerar o boleto para pagamento;
- Digite a placa do veículo, o Renavam e clique em "Consultar";
- O site irá indicar se há algum resultado conforme o filtro indicado (multas em aberto, por exemplo);
- O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) também possui um Portal de Multas que exibe possíveis infrações em estradas e rodovias federais. Para acessar, é necessário ter uma conta via gov.br.
Como consultar multas estaduais e municipais pela placa
- Acesse o site do Detran do estado desejado (no site da Polícia Rodoviária Federal é possível encontrar a lista de todos);
- Vá até a seção de consultas (veja abaixo como fazer em cada Detran).
São Paulo
- No site do Detran-SP ou no app (disponível para Android e iOS) vá até a aba "Veículos";
- Selecione a opção "Consultar débitos e restrições";
- Clique em "Iniciar serviço";
- Escolha a opção "Meus veículos" e verifique a lista de veículos apresentada;
- Se o carro for de outra pessoa, selecione a opção "Veículos de outra pessoa". É possível buscar inserindo placa e Renavam.
Rio de Janeiro
No site do Detran-RJ, vá até a seção Nada Consta/Infrações do Veículo. Acesse o serviço e digite o Renavam e o CPF do atual proprietário do veículo.
Minas Gerais
No site do Detran-MG, clique na aba "Veículos" e em "Consultar Situação do Veículo". Informe a placa, o Renavam e o chassi. É possível encontrar o número do chassi do veículo nos documentos do carro, como o CRLV e o CRV.
Bahia
No Portal de Serviços do site do Detran-BA, selecione "Veículos" e acesse a aba "Situação do Veículo". Na nova janela, escolha a consulta via Renavam ou chassi para receber as informações sobre infrações cometidas.
Paraná
No site do Detran-PR, clique em "Extrato de Veículo", disponível na página principal. Na tela seguinte, informe o Renavam do carro.
Rio Grande do Sul
No site do Detran-RS, procure por "Consulta infrações" em "Serviços mais acessados" na página inicial. Faça o login com os dados do cadastro no site do Governo Federal (Gov.br). Digite a placa do veículo e o Renavam.
Pernambuco
No site do Detran-PE, clique em "Veículos" e em "Extrato de débitos". Para consultar os débitos, digite a placa, o Renavam e o chassi do carro.
Ceará
No site do Detran-CE, procure por "Central de Serviços". Clique em "Veículos" e selecione a opção "Taxas / Multas". Digite a placa do carro, além do Renavam ou número do chassi.
Pará
No site do Detran-PA, procure pela seção "Serviços on-line" e clique em "Veículo". Selecione a opção "Consulta de veículo detalhada". Preencha os dados da placa e do Renavam.
Santa Catarina
No site do Detran-SC, clique em "Consulta Veículos" na página inicial. Digite a placa e o Renavam para informações completas sobre o carro.
Maranhão
No site do Detran-MA, vá até a aba "Infrações" e clique em "Consulte Infrações do seu Veículo". Digite a placa e o Renavam do carro.
Goiás
No site do Detran-GO, clique em "Consultar Veículo - IPVA, Multas e CRLV" no menu principal. Digite a placa e o Renavam para consultar os dados do veículo.
Amazonas
No site do Detran-AM, vá ao menu "Veículos", depois em "Multas" e então em "Consulta de multas". Digite o Renavam ou o chassi do carro.
Espírito Santo
No site do Detran-ES, selecione "Infrações" no menu lateral e clique em "Consulta de multas digitalizadas". Digite a placa e o Renavam. Deixe o campo "Auto" em branco.
Paraíba
No site do Detran-PB, clique em "Infrações" na aba Serviços Online. Clique em "Emitir Boleto Multas". Digite a placa do carro, o Renavam e selecione "Consultar (Visualizar Extrato)".
Rio Grande do Norte
No site do Detran-RN, clique em "Veículos". Para acessar a consulta do veículo, use o portal de serviços indicado na página seguinte (é necessário ter cadastro no Meu DETRAN/RN). Digite as informações solicitadas para verificar as pendências.
Mato Grosso
No site do Detran-MT, basta digitar a placa e Renavam do seu veículo na página inicial na opção "Consulte Seu Veículo".
Alagoas
No site do Detran-AL, vá até a aba "Veículos", "Consultas" e "Consultar Veículo". Digite a placa e o Renavam.
Piauí
No site do Detran-PI, clique em "Serviços de Infração", na aba "Infração". Clique em "Emissão de taxas" e digite a placa e o Renavam.
Distrito Federal
No site do Detran-DF, clique na opção "Veículos". Na página seguinte, clique em "Consulta de veículo". Digite a placa e o Renavam.
Mato Grosso do Sul
No site do Detran-MS, clique em "Infração" na página principal. Na sequência, digite a placa e o Renavam.
Sergipe
No site do Detran-SE, clique em "Veículo", listado à direita nas opções do Portal de Serviços. Clique em "Consulta dados do veículo". Digite o Renavam ou o chassi do carro, além do código de segurança. O código está disponível no CLRV ou CRV de carros com placas de Sergipe. Se o documento não o possuir ou se o veículo for de outro estado, não será necessária a digitação do código.
Rondônia
No site do Detran-RO, clique em "Taxas Veículos". Digite a placa do carro.
Tocantins
No site do Detran-TO, clique no box "Veículos" nos serviços online. Para acessar as informações, é necessário, além da placa, o número do Renavam do veículo. Informações mais detalhadas devem ser pedidas pelo e-mail multas@detran.to.gov.br.
Acre
No site do Detran-AC, clique no menu "Veículos" e, depois, em "Emissão dos Débitos do Veículo". Digite a placa e o Renavam do carro.
Amapá
No site do Detran-AP, no menu "Veículos", clique em "Consultas de Veículos". Informe a placa e o código Renavam.
Roraima
No site do Detran-RR, vá ao menu "Veículo", selecione a opção "Consultas" e clique em "Consulta débito de veículos - Gerar boleto". Digite a placa e o número do Renavam.
*Com informações de matéria publicada em 22/05/2024
