GWM inaugura produção de carros em SP e cogita mais uma fábrica no Brasil
A Great Wall Motors (GWM) inaugurou oficialmente sua fábrica no Brasil. A unidade, localizada em Iracemápolis (SP), terá um turno (o segundo começa em 2026), capacidade inicial para produzir 57 mil unidades por ano e começa com três carros: o conhecido Haval H6 e dois modelos inéditos, o SUV de sete lugares Haval H9 e a picape média Poer, ambos sob a mesma plataforma.
A marca chinesa investiu R$ 4 bilhões para se lançar no país e reativar o complexo que pertencia à Mercedes-Benz. A fábrica começa, inicialmente, com um turno e protótipos, partindo para a fabricação de veículos em série dois meses após o início do período de testes. A princípio são 344 funcionários já contratados.
A operação terá peças vindas da China e montagem local, dentro das regras do programa Mover. Porém, as partes de pintura e solda já são feitas na fábrica. A curto prazo alguns componentes serão nacionais, como pneus, vidros, rodas, bancos e chicotes elétricos. A GWM já homologou 18 fornecedores, como Pirelli e PPG, por exemplo. O objetivo é chegar a 60% de nacionalização nos próximos anos.
Durante a visita às instalações, Parker Shi, presidente da GWM International, deixou escapar que os planos de produção estão apenas no começo e fez uma revelação. "Esta fábrica não vai comportar nosso grande plano para a região. Nossa meta é produzir de 250 mil a 300 mil carros por ano", afirmou o executivo, sem dar mais detalhes. Para alcançar esta meta, no entanto, a marca precisaria de uma segunda unidade.
A fábrica de Iracemápolis
Todo o processo para montar o carro leva 145 minutos. O H9 tem 71 peças para montagem, enquanto na Poer são 152 e na linha Haval, 181.
As quatro versões do Haval H6 serão os primeiros carros a serem produzidos, mas a programação é de que pouco depois comece a ser fabricada a caminhonete Poer e o novo utilitário - um turno e duas linhas de produção.
A GWM também vê como oportunidade a construção de SUVs com preço de até R$ 200 mil, em busca de maior volume de vendas. Vale lembrar que a recém-lançada e limitada versão One, do Haval H6, ficou fora da produção. Quem aparece como favorito é o já existente H4.
"O preço médio do segmento de grande volume no Brasil é de R$ 150 mil, então estamos estudando qual o melhor veículo para atender essa demanda", diz Parker Shi.
A GMW tem objetivo de exportar veículos para toda a América Latina - em substituição à importação da China. Além disso, o Brasil se tornará um centro estratégico de pesquisa e engenharia, para impulsionar o desenvolvimento das cadeias locais de fornecimento. Esta ala no complexo de Iracemápolis ainda está sendo construída.
Por fim, a marca chinesa já prepara uma nova rodada de investimentos: serão mais R$ 6 bilhões entre 2027 e 2032, voltados à expansão das operações no país. O foco será estimular a criação de empregos de qualidade e o desenvolvimento de veículos.
Carros nacionais
Carro mais vendido da GWM no Brasil, o Haval H6 já teve mais de 15 mil unidades emplacadas em 2025. Serão quatro versões produzidas em Iracemápolis: HEV, PHEV19, PHEV34 e a cupê GT. Em 2026 deve surgir uma motorização flex desenvolvida localmente.
Em seguida surgem a Poer e o H9. Pela picape média, a GWM vai abrir exceção na gama atual (só de eletrificados) e vender a caminhonete com motor a combustão: um quatro cilindros 2.4 turbodiesel de 180 cv de potência e quase 49 kgfm de torque. A tração é 4x4, a transmissão automática de nove marchas e 1.050 kg de capacidade de carga. Segundo executivos da marca chinesa, foi uma demanda vinda de concessionários. A meta é tentar fazer frente a Toyota Hilux, consagrada no segmento.
Na esteira da picape vem, em setembro, o H9, um SUV de 5,07 metros de comprimento com design quadradão que é uma mistura de Defender com Pajero. Também terá o mesmo trem de força da Poer, faróis full-LED, central multimídia com tela de 15 polegadas e painel de instrumentos digital. Com entre-eixos de 2,85 m e diversos itens de condução semiautônoma, promete ganhar uma fatia de mercado de compradores de SW4.
