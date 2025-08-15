GWM inaugura produção de carros em SP e cogita mais uma fábrica no Brasil

A Great Wall Motors (GWM) inaugurou oficialmente sua fábrica no Brasil. A unidade, localizada em Iracemápolis (SP), terá um turno (o segundo começa em 2026), capacidade inicial para produzir 57 mil unidades por ano e começa com três carros: o conhecido Haval H6 e dois modelos inéditos, o SUV de sete lugares Haval H9 e a picape média Poer, ambos sob a mesma plataforma.

A marca chinesa investiu R$ 4 bilhões para se lançar no país e reativar o complexo que pertencia à Mercedes-Benz. A fábrica começa, inicialmente, com um turno e protótipos, partindo para a fabricação de veículos em série dois meses após o início do período de testes. A princípio são 344 funcionários já contratados.

A operação terá peças vindas da China e montagem local, dentro das regras do programa Mover. Porém, as partes de pintura e solda já são feitas na fábrica. A curto prazo alguns componentes serão nacionais, como pneus, vidros, rodas, bancos e chicotes elétricos. A GWM já homologou 18 fornecedores, como Pirelli e PPG, por exemplo. O objetivo é chegar a 60% de nacionalização nos próximos anos.