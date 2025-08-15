'Customizador dos famosos' transforma carros milionários em peças únicas

Amizade primeiro, negócios depois. É assim que Fernando Mutant faz seu nome entre os customizadores de carros e tornou-se o 'queridinho' dos famosos que querem modificar seus veículos, entre eles o ator e piloto Caio Castro, a skatista Letícia Bufoni, o surfista Pedro Scooby e os cantores Lucas Lucco, Matuê e Lennon.
"A partir do momento que eu faço o primeiro carro para uma celebridade, acabo me conectando com outras. Não só como negócio, mas normalmente amizade", conta Mutant.
Foi assim que tudo começou em 2021 com a customização de um Porsche 718 Boxster, avaliado na época acima dos R$ 400 mil, do cantor Matuê, que apareceu no clipe da música "Quer Voar". O esportivo teve a cor da carroceria modificada, novas molas de perfil ajustável e um massivo aerofólio vindo da versão GT4.
O interior também passou por alterações com volante revestido de Alcantara e com marcação central no mesmo tom verde do cinto de segurança e das pinças de freio. Na parte mecânica, escapamento e filtro foram trocados, elevando a potência de 300 cv originais para 400 cv.
"É um sonho. Quando você é criança nunca imagina que um dia o carrinho de brinquedo pode virar realidade", declarou Matuê à época.
Mutant também se tornou muito amigo da skatista Letícia Bufoni. A amizade começou quando o empresário morou nos Estados Unidos por dois anos e fez um projeto por lá com a picape Ford F-150 da atleta.
"Ela me apresentou toda a galera", diz. A "galera" a que ele se refere são outras três celebridades do círculo de amizades da brasileira: Pedro Scooby, Caio Castro e Lennon. "Acabei me conectando muito pelo boca a boca, de uma maneira mais informal. Primeiro eu virei amigo e depois as pessoas descobrem o trabalho, se interessam e querem fazer um projeto".
Mutant já modificou três carros do ator Caio Castro, por exemplo. O primeiro, em 2020, foi uma Ferrari 458 Spider, de R$ 1,5 milhão. O esportivo teve diversas modificações visuais, como um bodykit da Vörsteiner e escapamento feito sob medida pela Secret Weapon - a peça trazia até o nome do ator gravada na parte interna. O motor V8 também foi mexido para produzir mais de 600 cv de potência. Mutant conta que o projeto, orçado em R$ 350 mil, demorou três meses para ficar pronto.
Já em 2023 foi a vez de transformar um Porsche 911 Carrera S de Caio (de R$ 850 mil) em uma versão chamada Touring Package, que trazia o visual da versão GT3, mas sem a asa traseira espalhafatosa. Dentro, chamava a atenção os bancos do motorista e do passageiro de cores diferentes, um pedido do ator. A customização custou perto de R$ 200 mil.
Mais recentemente, colocou as mãos em outra Ferrari de Caio Castro, uma 355 F1. O customizador foi o responsável por trocar o escapamento do esportivo.
"Nenhuma dessas pessoas foi uma prospecção ativa, que a gente buscou a pessoa através de rede social poder fazer esse trabalho. Sempre foi algo que primeiro me conectei através de amizade e, depois, com a confiança e passar do tempo, a gente começou a fazer negócios, customizações nesses carros", diz Mutant.
Os projetos têm prazos e preços variados. Customizações básicas, como troca de cor da carroceria e instalação de algumas peças podem levar 'só' 30 dias e custar R$ 200 mil. Em projetos mais elaborados com personalizações, modificações externas, internas e no motor, o tempo pode atingir seis meses e com valores de R$ 1,5 milhão (fora o preço do carro em si).
"O Scooby já era meu amigo antes de eu fazer a G63 dele", revela o empresário. A história com Lennon seguiu o mesmo roteiro. "A gente virou amigo primeiro. Aí depois ele soube do meu trabalho e, quando ele comprou a G63, customizou com Brabus", relembra. Por meio de sua empresa, o customizador também é representante oficial da lendária preparadora alemã no Brasil.
Mutant conta que o pacote mais completo da Brabus no Brasil pode elevar 800 cv de potência com a série de alterações de preço milionário. E a lista do SUV quadradão queridinho das celebridades mexido por Mutant traz ainda o sertanejo Zé Neto (da dupla com Cristiano), o influenciador Wesley Alemão e o próprio Matuê.
"Ele queria um carro mais resistente para usar no dia a dia, curte kitesurf e mora em Fortaleza. Então instalamos um lift de suspensão e também pneus off-road na Mercedes-AMG G63 dele", conta Mutant sobre o rapper.
O modelo em questão ainda recebeu o kit completo de modificação da Brabus, incluindo a cabine, carroceria e mecânica. Ao todo, já são 13 G63 Brabus oficiais rodando pelo Brasil desde que a empresa de Mutant assumiu o controle da representação - com o 14º a caminho.
Já um dos projetos mais divertidos feitos por Mutant foi o Suzuki Jimny para o influencer Chrys Dias. O kit (e a mão-de-obra) custa R$ 100 mil e deixa o jipinho com a cara do próprio G63. A moda veio do exterior e o veículo foi apelidado de Mini G. Mas a modificação é só estética e não altera a mecânica singela do icônico carro.
Por fim, Mutant lista mais celebridades para o seu portfólio, como o ex-jogador de basquete e da NBA Leandrinho, que modificou um Porsche Panamera, o lutador de MMA Charles do Bronxs (Range Rover Sport e Porsche 718 Boxster) e também o cantor Lucas Lucco, que teve seu Porsche 911 Turbo modificado para mais de 700 cv e um aerofólio da configuração GT3.
