'Customizador dos famosos' transforma carros milionários em peças únicas

O interior também passou por alterações com volante revestido de Alcantara e com marcação central no mesmo tom verde do cinto de segurança e das pinças de freio. Na parte mecânica, escapamento e filtro foram trocados, elevando a potência de 300 cv originais para 400 cv.

"É um sonho. Quando você é criança nunca imagina que um dia o carrinho de brinquedo pode virar realidade", declarou Matuê à época.

Mutant também se tornou muito amigo da skatista Letícia Bufoni. A amizade começou quando o empresário morou nos Estados Unidos por dois anos e fez um projeto por lá com a picape Ford F-150 da atleta.

"Ela me apresentou toda a galera", diz. A "galera" a que ele se refere são outras três celebridades do círculo de amizades da brasileira: Pedro Scooby, Caio Castro e Lennon. "Acabei me conectando muito pelo boca a boca, de uma maneira mais informal. Primeiro eu virei amigo e depois as pessoas descobrem o trabalho, se interessam e querem fazer um projeto".

Mutant já modificou três carros do ator Caio Castro, por exemplo. O primeiro, em 2020, foi uma Ferrari 458 Spider, de R$ 1,5 milhão. O esportivo teve diversas modificações visuais, como um bodykit da Vörsteiner e escapamento feito sob medida pela Secret Weapon - a peça trazia até o nome do ator gravada na parte interna. O motor V8 também foi mexido para produzir mais de 600 cv de potência. Mutant conta que o projeto, orçado em R$ 350 mil, demorou três meses para ficar pronto.

Já em 2023 foi a vez de transformar um Porsche 911 Carrera S de Caio (de R$ 850 mil) em uma versão chamada Touring Package, que trazia o visual da versão GT3, mas sem a asa traseira espalhafatosa. Dentro, chamava a atenção os bancos do motorista e do passageiro de cores diferentes, um pedido do ator. A customização custou perto de R$ 200 mil.