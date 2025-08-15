'Capacete calvo': o que está por trás do falso protesto que viralizou

A cidade de Teresina (PI) vive um surto de multas indevidas, causadas por capacetes que imitam uma cabeça humana careca. Motociclistas reclamaram tanto que, para evitar confusão, a prefeitura da capital piauiense baniu o acessório, alegando ofensa à segurança e ao bom gosto. Mas é tudo mentira.

O incidente incomum repercutiu na internet, mas não passa de uma brincadeira do perfil Piauiverso, especializado em notícias fictícias e bem-humoradas no Instagram.

Obra de um profissional da comunicação online, o perfil não é outro replicador de memes. Há curadoria que mistura clássicos do humor nacional e cultura do estado nordestino.