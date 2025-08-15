'Capacete calvo': o que está por trás do falso protesto que viralizou
A cidade de Teresina (PI) vive um surto de multas indevidas, causadas por capacetes que imitam uma cabeça humana careca. Motociclistas reclamaram tanto que, para evitar confusão, a prefeitura da capital piauiense baniu o acessório, alegando ofensa à segurança e ao bom gosto. Mas é tudo mentira.
O incidente incomum repercutiu na internet, mas não passa de uma brincadeira do perfil Piauiverso, especializado em notícias fictícias e bem-humoradas no Instagram.
Obra de um profissional da comunicação online, o perfil não é outro replicador de memes. Há curadoria que mistura clássicos do humor nacional e cultura do estado nordestino.
A história mentirosa que viralizou
Segundo a "reportagem", o capacete calvo foi adotado em protesto contra o excesso de radares na cidade.
A iniciativa teria vindo da associação 'Carecas pela Liberdade no Trânsito'. O plano seria sobrecarregar os radares da cidade, incapazes de diferenciar condutores sem capacete e aqueles com o acessório inusitado.
Apesar de a notícia ser falsa, o Código de Trânsito Brasileiro já traz vedações à imagem do capacete, gerada via inteligência artificial.
O CTB determina que os capacetes tenham selo do Inmetro e adesivos retrorrefletivos nas quatro direções — itens ausentes na foto.
O capacete calvo também não conta com viseira, de modo que o condutor teria de utilizar óculos de proteção adicionais.
Caso contrário, essa e outras irregularidades renderiam infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.
Também haveria suspensão do direito de dirigir, que pode chegar a 18 meses em caso de reincidência.
Obra artística
Ao UOL Carros, o criador do Piauiverso, Danilo Carvalho, confirmou a autoria da história.
"A foto do capacete já existia, mas a gente criou manchete em cima da imagem para a realidade piauiense", explicou Danilo, que trabalha no setor de marketing de uma companhia turística.
Não foi a primeira vez que o jornal fictício confundiu as pessoas: outra 'ação' que repercutiu foi uma blitz contra "pessoas cabeçudas que andavam sem capacete".
"Houve várias manchetes sobre a Unidade Escolar Whindersson Nunes, que criamos em uma notícia",
Em diversos lugares do perfil, há o aviso de que o conteúdo é humorístico. Mesmo assim, há pessoas que seguem se confundindo. Danilo tem reforça estar ciente, mas diz tomar cuidado ao criar as histórias.
"Tudo é feito com bastante antecedência e pesquisa, sem a adrenalina dos veículos de imprensa reais que cobrem notícias reais. O humor e a pressa nem sempre caminham bem juntos", afirma.
As piadas se concentram na cultura piauiense, misturando papos do cotidiano e memes locais. O repertório é ampliado pela colaboração de amigos, que também ajudam a tocar o Piauiverso.
Mas é o tom de realismo fantástico que deixa o 'capacete calvo' no limiar do factível. Essa técnica vem do século XX, de revistas como MAD, Chiclete com Banana e Casseta & Planeta — lembranças da infância do influenciador de 31 anos.
