Sedã econômico da BYD ganha novos itens de segurança; veja o que muda

Além disso, na linha 2026, a versão topo de linha GS do King agora vem equipada com pacote completo de assistências à condução ADAS, que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência para tornar a vida a bordo mais segura.

Paixão familiar por velocidade

O Carona desta semana também destaca uma história familiar que tem como pano de fundo a paixão por automobilismo.

O Dia dos Pais já passou, mas vale a pena conhecer um pouco da trajetória familiar e profissional do jovem piloto Rogério Ambrósio dos Santos Neto, que já correu de kart com Gabriel Bortoleto, destaque em sua primeira temporada na Fórmula 1.

Rogério disputa atualmente o Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4 e é neto de Rogério Ambrósio dos Santos, que ganhou fama nas pistas de corrida com o apelido "Jegue Voador'.

O Carona mostra um pouco das conquistas de Rogério Neto desde a infância, quando começou a competir, e do apoio que recebe de outro apaixonado por velocidade: Eduardo Henrique Brito Pinheiro, seu pai.