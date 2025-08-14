Hilux metralhada: o que se sabe sobre picape que levou 3.000 tiros no RN

No dia 26 de julho, mais de 100 policiais se mobilizaram em ação que resultou na morte de Marcelo Johnny Viana Bastos — o Marcelo "Pica-Pau", criminoso mais procurado do Rio Grande do Norte.

As cenas de guerra na cidade de Extremoz (RN) se amplificaram porque, paralelamente, duas operações policiais foram conduzidas. Uma delas, da Polícia Civil, buscava um dos elos do incidente: uma Toyota Hilux branca.

Após 22 horas e mais de 3.000 tiros, a caminhonete ficou completamente perfurada, com restos mortais espalhados na carroceria. Os projéteis chegaram a derrubar paredes do imóvel em que Marcelo estava.