Dark Horse: como anda e quanto custa o Mustang mais potente da história

Desde o início da importação oficial do Mustang no Brasil, em 2018, a Ford já vendeu mais de 4 milhões do seu carro mais conhecido e icônico.
Ao longo dos últimos sete anos, a montadora alternou a oferta da versão GT, configuração padrão com motor 5.0 V8 aspirado, e séries especiais, com características mecânicas e dinâmicas mais voltadas ao desempenho nas pistas.
Esse é o caso do novíssimo Mustang Dark Horse, que chega às concessionárias Ford para substituir a versão GT Performance como o modelo mais caro e exclusivo da marca norte-americana no mercado brasileiro.
Com preço sugerido de R$ 649 mil, a novidade é R$ 100 mil mais cara do que seu substituto - e consideravelmente mais barata do que esportivos alemães como BMW M2 e M3, além de Porsche 911 Carrera. Assim como o Mustang GT, traz sob o capô o mesmo motor V8 Coyote, porém "envenenado" com bielas e virabrequim da versão GT500, variante de alta performance do cupê norte-americano.
Essa modificação, aliada a uma nova calibragem do propulsor, proporcionou um ganho de 15 cv em relação ao GT, totalizando 507 cv - o que faz do Dark Horse o Mustang produzido em série mais potente da história. O torque foi mantido em 57,8 kgfm, mas a Ford informa que a entrega de força para as rodas traseiras ficou maior e mais linear, sobretudo em rotações mais altas.
As diferenças em relação à versão GT Performance não ficam aí. O câmbio automático de dez velocidades também foi recalibrado, para entregar maior agilidade nas reduções de marcha.
Além disso, a Ford informa que o Mustang Dark Horse traz rodas de 19 polegadas mais largas, molas dianteiras mais rígidas, direção 25% mais direta, coxins e buchas enrijecidas e barra estabilizadora da suspensão traseira reforçada.
Esses aprimoramentos, somados ao diferencial traseiro com arrefecimento e escapamento com ponteiras quádruplas maiores, resultam em redução de de seis décimos de segundo na aceleração de zero a 100 km/h, cujo tempo caiu para 3,7 segundos. A velocidade máxima continua limitada eletronicamente a 250 km/h.
Visualmente, o Mustang Dark Horse traz diferenciais como detalhes na cor preta no para-choque frontal, faróis full-LED com máscara negra, rodas de liga leve escurecidas, capa dos retrovisores externos igualmente escurecidas, além de faixas no capô, aerofólio traseiro e ponteiras de escapamento que também exibem acabamento mais escuro.
Nos para-lamas dianteiros e na tampa do porta-malas, a novidade traz emblema alusivo à versão: a face de um cavalo com narinas bem abertas - vale a pena lembrar que Mustang é o nome de um cavalo selvagem e o emblema clássico do esportivo é um equino correndo em disparada.
Por dentro, as diferenças ficam em detalhes como emblema do Mustang escurecido no volante, placa numerada no painel, soleiras exclusivas, cintos de segurança azuis e costuras na mesma tonalidade no painel, nos bancos, no volante, na coifa da alavanca de câmbio e também no console central.
Neste primeiro contato com o Mustang Dark Horse, que incluiu quatro voltas em um autódromo no interior de São Paulo, ficou a constatação de que esportivo continua entregando emoção e desempenho, com destaque para o belo ronco do V8 sob o capô e a ampla disponibilidade de tecnologia e segurança a bordo, que inclui sete airbags, assistências semiautônomas à condução como manutenção ativa de faixa, frenagem automática de emergência e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.
Tudo isso com pequenos bancos traseiros, suficientes para crianças e adultos de menor estatura, porta-malas de 358 litros e conforto suficiente para o uso cotidiano - só tenha cuidado para não raspar o para-choque dianteiro em valetas e lombadas.
Desconsiderando esse detalhe, e o aumento de R$ 100 mil no preço, o Mustang Dark Shadow é talvez o carro com mais personalidade e versatilidade equipado com motor V8 no mercado brasileiro.
