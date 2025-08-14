Chevrolet Onix 2026 melhora, mas será o suficiente para voltar ao topo?

As retomadas de velocidade são boas para fazer ultrapassagens com segurança. Em velocidade de cruzeiro, a 120 km/h, o Onix está ali perto dos 2.700 giros, mas a cabine mantém um ruído bem reduzido graças ao bom isolamento acústico.

A Chevrolet ainda fez ajustes na suspensão para deixar o carro mais macio no dia a dia e sem comprometer a estabilidade nas rodovias. A direção também foi recalibrada, mas um pouco mais de peso talvez elevaria a sensibilidade e daria mais confiança na hora de fazer curvas em velocidade altas. Em trechos urbanos, no entanto, é ótima e ainda fica mais fácil de manobrar.

O Onix também passa por uma renovação interna que aumenta suas habilidades. Agora há um painel de instrumentos digital com tela de 8" - vinda da Spin e Tracker - e interface moderna. É simples, não é possível personalizar muito, mas traz todas as informações necessárias para a condução.

Imagem: Divulgação

A segunda tela, de 11", é da central multimídia que engrandece o jogo do hatch. É fácil de mexer, tem grafismos bonitos e um tamanho excelente para espelhar mapas do Google ou o Waze, por exemplo, além de ter Wi-Fi nativo.

De quebra, a cabine é limpa, sem muitos botões. A opção RS ainda traz fitas de LED no painel e também nas portas para dar um ar mais moderno. Já as saídas de ventilação adotam um tom alaranjado independente da cor da carroceria - algo que não precisava.