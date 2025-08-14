Chevrolet Onix 2026 melhora, mas será o suficiente para voltar ao topo?

Líder do mercado brasileiro durante cinco anos, o Chevrolet Onix perdeu fôlego nos últimos tempos e acabou ultrapassado por rivais. Agora, o hatch ganha fôlego e parte para o ataque: muda por dentro e fora, sem refletir a atualização nos preços: de R$ 99.990 a R$ 130.190.
A tentativa é de virar o jogo. Isso porque em 2025, o carro está fora do pódio: é apenas o 5º no ranking entre veículos de passeio mais vendidos. Os adversários do outro lado fazem jogo duríssimo e ainda tem o melhor 'jogador' da atualidade: o Volkswagen Polo.
O Onix precisou encorpar: grade redesenhada, faróis full-LED e novo para-choque com maior ângulo de entrada (18º) para não raspar nas calçadas, rampas ou valetas.
A versão testada, RS, é descolada e traz detalhes escurecidos na grade, no logotipo da gravata, nas rodas aro 16, capas dos retrovisores e na parte inferior do para-choque traseiro. Talvez o spoiler integrado ao teto é uma firula que não precisava.
O modelo ainda faz ajustes na sua potência. Para entrar no Programa de Carro Sustentável do Governo Federal e ter algumas configurações com alíquota do IPI zerada, a Chevrolet diminuiu a força de 121 cv para máximos 115,5 cv. Isso porque com 116 cv, não entraria no IPI Verde. Porém, só uma das cinco versões turbinadas é beneficiada: a com câmbio manual.
Ao menos o Onix segue sem não beber muito: têm médias de 8,6 km/l (cidade) e 12,1 km/l (rodovia) com etanol e 10,9 km/l (urbano) e 15,3 km/l (rodoviário), com gasolina.
Foram mais de 300 km percorridos com o Onix RS. Apesar da perda de potência, o hatch continua bem capaz. O mapa do acelerador está mais arisco. Basta uma pequena pressão e o hatch mostra parte dos 16,8 kgfm totais de torque.
As retomadas de velocidade são boas para fazer ultrapassagens com segurança. Em velocidade de cruzeiro, a 120 km/h, o Onix está ali perto dos 2.700 giros, mas a cabine mantém um ruído bem reduzido graças ao bom isolamento acústico.
A Chevrolet ainda fez ajustes na suspensão para deixar o carro mais macio no dia a dia e sem comprometer a estabilidade nas rodovias. A direção também foi recalibrada, mas um pouco mais de peso talvez elevaria a sensibilidade e daria mais confiança na hora de fazer curvas em velocidade altas. Em trechos urbanos, no entanto, é ótima e ainda fica mais fácil de manobrar.
O Onix também passa por uma renovação interna que aumenta suas habilidades. Agora há um painel de instrumentos digital com tela de 8" - vinda da Spin e Tracker - e interface moderna. É simples, não é possível personalizar muito, mas traz todas as informações necessárias para a condução.
A segunda tela, de 11", é da central multimídia que engrandece o jogo do hatch. É fácil de mexer, tem grafismos bonitos e um tamanho excelente para espelhar mapas do Google ou o Waze, por exemplo, além de ter Wi-Fi nativo.
De quebra, a cabine é limpa, sem muitos botões. A opção RS ainda traz fitas de LED no painel e também nas portas para dar um ar mais moderno. Já as saídas de ventilação adotam um tom alaranjado independente da cor da carroceria - algo que não precisava.
De resto, os mesmos plásticos duros por toda parte - infelizmente praxe neste segmento. Já os bancos ganharam uma espuma com densidade mais macia e os apoios laterais foram aprimorados, porém podia encaixar e manter o corpo mais estável nas curvas.
O Onix comete outros pênaltis. Um deles é não trazer nenhum assistente de condução semiautônoma, como alerta de mudança de faixa ou frenagem de emergência. Também não há freio de mão eletrônico e o porta-malas só tem abertura pela chave ou por um botão no console central.
Apesar de tanto tempo mostrando o mesmo jogo, o Onix ainda mantém sua relevância entre os mais vendidos. Ficou em quarto lugar em 2021 e há três anos é o vice-campeão entre os carros de passeio. Será que chegou a hora de brigar novamente pela liderança?
