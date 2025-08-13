'Pix 2.0' quer acabar com golpes na compra de carros e baratear empréstimos

Isso ocorre automaticamente, utilizando 'contratos inteligentes', que precisam de condições específicas para serem liquidados. Tudo é feito através de bancos e outros agentes autorizados pelo Banco Central, com promessa de integração equivalente à do Pix.

"Uma coisa fica condicionada a outra: você só receberá o dinheiro da venda do veículo quando fizer a transferência de propriedade para o comprador", explica o manual do BC quanto ao Drex. Caso isso não ocorra, o pagamento é estornado.

Para tanto, é necessário que haja compatibilidade com os sistemas do Detran de cada estado e dos bancos de dados do governo federal — um dos pontos que segue em desenvolvimento. Também se prevê o uso de blockchain, mas os testes mostraram grau de complexidade acima do esperado.

Para que o Drex possa ser lançado já no ano que vem, entretanto, o BC decidiu deixar o blockchain para depois, em 2ª fase de implantação. Como a função dos contratos inteligentes não depende disso, é possível que ela já funcione abertamente em 2026.

O que mais dá para fazer?

Segundo o vice-presidente de Relações Institucionais da Veritran no Brasil — companhia especializada em soluções digitais para bancos —, o Drex irá além da transferência dos veículos.