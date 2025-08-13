Distância da oficina: van elétrica resiste ao tempo após rodar 700 mil km

O programa Carona desta semana mostra que carro elétrico é feito para durar. Como exemplo, o apresentador Jorge Moraes exibe a furgão de carga 100% elétrico eT3, da BYD.

Trata-se de um dos primeiros veículos que a marca chinesa trouxe ao Brasil, destinado a atender empresas como CCR e Americanas. O exemplar em questão é de 2017 e, com cerca de oito anos de uso e mais de 700 mil km rodados, ainda está em boas condições de funcionamento.

Por falar em BYD, Moraes também apresenta, no quadro Autosserviço, algumas das tecnologias disponíveis no sedã King, que chega com novidades na linha 2026.