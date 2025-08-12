Assine UOL
Treino no Porsche? Por que exercícios de Fernanda Campos não são boa ideia

Eduardo Passos
Colaboração para o UOL
Influenciadora exibiu treino sobre o capô de um Porsche 911 Carrera Coupé
Influenciadora exibiu treino sobre o capô de um Porsche 911 Carrera Coupé Imagem: Reprodução

Carros esportivos demandam preparo físico de um piloto que queira extrair o máximo de sua performance, a ponto de um Fórmula 1 causar desmaios em condutores sedentários. A influenciadora Fernanda Campos relacionou essas questões de maneira curiosa, compartilhando, nas redes sociais, um treino funcional em cima do capô de um Porsche 911.

A ideia incomum repercutiu além do seu 1,1 milhão de seguidores no Instagram. A educação física, porém, alerta para o risco à saúde de quem malha assim.

O que aconteceu

No vídeo, a influenciadora realiza uma série de agachamentos sobre um Porsche 911 Carrera Coupé.

O esportivo de 385 cv está sem placa, mas pertence à última geração, lançada em 2019.

O design do para-choque corresponde ao de unidades produzidas entre 2019 e 2024. Mesmo usados, tais modelos custam entre R$ 670.000 e R$ 700.000 conforme o estado do veículo.

Serviço de reparo do capô do esportivo pode exceder os R$ 100.000
Serviço de reparo do capô do esportivo pode exceder os R$ 100.000 Imagem: Divulgação

Segundo o manual técnico do 911, cargas pesadas devem ser colocadas sobre o teto, com uso de adaptador próprio que distribui a carga para as colunas estruturais. Mesmo assim, recomenda-se transporte de no máximo 75 kg.

Subir no capô — onde não há resistência garantida — pode amassá-lo facilmente. Cerca de 16,3 kg já são capazes de gerar alguma deformação permanente, segundo o ensaio padrão do meio automotivo.

Nesse caso, o conserto pode ir de R$ 40.000 a mais de R$ 100.000, estimou uma oficina da marca, extraoficialmente. Peças usadas também não saem por menos de R$ 30.000, além de desvalorizarem o carro na revenda.

Risco à saúde

Segundo a educadora física Maria Lúcia Rubens, a atividade física sobre o capô de um esportivo é perigosa por diferentes motivos. Um deles é a execução incorreta do exercício, causada pela superfície inadequada do capô.

Os pés devem estar em chão plano e com bom atrito. Caso contrário, não há estímulo correto dos diferentes músculos do corpo

O principal perigo, entretanto, é o risco de queda, com potencial de gerar fraturas e outras lesões graves. Nesse caso, o fato do capô ser tão 'amassável' é, também, um detalhe científico, ligado à segurança veicular.

Isso porque as fabricantes vêm seguindo normas internacionais para reduzir frequência e danos dos atropelamentos. Tais regras incluem o uso dos capôs amassáveis para amenizar, principalmente, os impactos de cabeça.

Também há detalhes ligados ao formato e deformação dos para-choques, pensando na prevenção de lesões dos membros inferiores. A principal delas é a UN R127, promovida pela ONU. Desde 1º de janeiro, ela já vigora no Brasil, em estágios graduais. A transição termina em 2030, quando todo veículo que sair de fábrica deverá segui-la.

