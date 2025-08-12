Treino no Porsche? Por que exercícios de Fernanda Campos não são boa ideia

Carros esportivos demandam preparo físico de um piloto que queira extrair o máximo de sua performance, a ponto de um Fórmula 1 causar desmaios em condutores sedentários. A influenciadora Fernanda Campos relacionou essas questões de maneira curiosa, compartilhando, nas redes sociais, um treino funcional em cima do capô de um Porsche 911.

A ideia incomum repercutiu além do seu 1,1 milhão de seguidores no Instagram. A educação física, porém, alerta para o risco à saúde de quem malha assim.

O que aconteceu

No vídeo, a influenciadora realiza uma série de agachamentos sobre um Porsche 911 Carrera Coupé.